7 fraza koje nesumnjivo pokazuju da je vaše dete emocionalno zrelo: Šesta je posebno važna

Odgajanje dece u današnje vreme nije nimalo lako. Kako rastu, tako se sve više brinemo za njih i želimo da ih zaštitimo od svega što ih u životu loše može snaći. S druge strane, pokušavamo da ih očvrsnemo da budu istrajni u svemu onome što ih čeka.

Postoje neke stvari koje mogu da nam pokažu da odgajamo emocionalno jako i stabilno dete. Ako vam ono odgovori ovim frazama, znajte da je jače nego što vi verujete.

1. Dozvoli mi da razmislim

Ovo je jedna od najočiglednijih stvari koje možete prepoznati kod svog deteta, piše "Simply rooted family". Odvajanje vremena da razmisli o nekim stvarima i narednim potezima, pokazuju da su zreli i da pažljivo biraju svoje odgovore i postupke.

2. Ne sviđa mi se to

Važno je da dete ima jasne granice i da ih se pridržava pokazujući visok nivo emocionalne inteligencije. Deca koja definišu sopstvene granice, manje su šanse da se nađu u opasnim situacijama jer veruju svom instinktu.

3. Vidim da se mučiš, pomoći ću ti

Emocionalno srećno dete gleda na ljude oko sebe i može da prepozna kako se drugi ljudi osećaju u nekim situacijama. Time što žele da pomognu i da ponude podršku, govori o tome da mogu da se izbore sa emocionalnošću. Budite roditelj za uzor i objasnite detetu da odete do nekog prijatelja kojem je potrebna pomoć.

4. Ne

Kratko i jasno, to nije hir, već samo želja da ne ispuni nešto i ne uradi nešti što ne želi. Roditelji su često frustrirani kada im to deca kažu, ali to je zdravo. Znajte da sutra neće "postavljati" svoja leđa za drugog da se ne bi osećao taj neko loše.

5. Dobra ideja, pokušaću

Usvajanje i prihvatanje saveta je od velike koristi kasnije za dete. To je znak da je sposobno da sluša i otvoren je za tuđe predloge. Isto tako, pokazatelj je da razmišlja i o kritikama. Ohrabrite ga da sluša savete drugih.

6. Treba mi par minuta da se smirim

Svi se uznemirimo, pa čak i vaše dete i to mogu biti nekad i krupne stvari. Razlika kod dece koja su emocionalno zrela u ovim situacijama, jeste što su svesna da su uznemireni i da im treba vremena da se smire i "izduvaju se". Neka nauče veštinu smirivanja.

7. Ovo sam ja i to je u redu

Emocionalno dobro dete je svesno svojih mana i vrlina i prihvata ih bez zadrške. To ujedno pokazuje da je svesno sebe i ponosi se tim što jeste. Ne osećaju potrebu da brane svoju ličnost ili postupke, već praktikuju samopouzdanje.

Autor: Zorica Lazarević