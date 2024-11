Sve žene ovaj papirić sa uložaka bacaju, a on ima važnu ulogu: Evo kako se pravilno koristi, bile smo u zabludi!

Svatko od nas bar je jednom na društvenim mrežama otkrio kako već duže vreme, pa čak i čitav život, nešto radi pogrešno. Tako su baš ovih dana mnoge žene otkrile zabludu vezanu uz korištenje higijenskih uložaka. Za većinu žena oni su sastavni deo života pa bi se moglo pretpostaviti da sve znaju kako se pravilno koriste. Međutim, pokazalo se da ulošci imaju skrivene funkcije koje zapravo trebaju olakšati njihovo korištenje, no čini se kako većina za njih ne zna.

Žene tokom života imaju oko 468 menstruacija, a broj uložaka koje pritom potroše višestruko je veći. Da li je moguće da pored toliko česte upotrebe sve vreme ova higijenska sredstva koristimo pogrešno? Mnoge žene su se to zapitale nakon što su na popularnoj društvenoj mreži X videle video u kojem korisnica pokazuje malo poznati trik za korištenje higijenskih uložaka s krilcima.

Kada ih odmotate, tanak komad papira drži lepljivi deo krilaca, koji se pričvršćuje za donji veš. Većina žena jednostavno baci ovaj papir, no pokazalo se da on ima više od jedne funkcije.

Oh😭😭🤦‍♀️.. so I’ve done it wrongly all my life ?? oh 😂😂 pic.twitter.com/QC5AJGll7W