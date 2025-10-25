Dodajte OVAJ začin u limunadu i telo vam se menja za 10 dana: Recept koji je zaludeo svet

Recept za jednostavan jutarnji napitak koji je nedavno jedna žena predstavila kao transformišući za njeno telo u samo deset dana brzo se proširio društvenim mrežama i osvojio ljude širom sveta.

Mnogi preporučuju ispijanje limuna u toploj vodi ujutru zbog mogućih benefita za probavu i hidrataciju. Međutim, Samanta Mulino, koja je godinama pokušavala da izgubi višak kilograma, otkriva da je dodavanje bibera učinilo razliku.

Kako je počela priča

Samanta je odlučila da 10 dana pije napitak sastavljen od soka limuna i prstohvata bibera – “na eks”, natašte. Rezultati su je iznenadili: smanjila nadutost, dobila bolju kontrolu apetita i stabilizovala težinu.

Kasnije je eksperimentisala i s dodatkom kurkume i maslinovog ulja, ali je biber ostao konstantan sastojak.

Zašto biber?

U kajenskom papru nalazi se kapsaicin, sastojak koji može ubrzati metabolizam, pomoći sagorevanje masnoća i smanjiti osećaj gladi. Kada se spoji s vitaminom C iz limuna, dobija se kombinacija koja ima potencijal da podrži regulaciju telesne težine.

Mogući efekti na zdravlje

Limun i biber, prema pobornicima ovakvog napitka, mogu doprineti jačanju imuniteta, boljoj funkciji jetre i podršci probavnom sistemu. Dodatak kurkume pruža antiupalna dejstva, dok maslinovo ulje pomaže boljoj apsorpciji hranljivih materija.

Ipak, stručnjaci naglašavaju: ovo nije čarobno rešenje. Pravilna ishrana i fizička aktivnost i dalje ostaju ključ.

Recept za jutarnji napitak

Sok od jednog sveže isceđenog limuna

Prstohvat kajenskog ili crnog papra

Šolja tople vode

(Opcionalno) mala kašičica maslinovog ulja ili prstohvat kurkume

Sastojci se dobro izmešaju i pije se odmah nakon buđenja, na prazan stomak.

Autor: Marija Radić