Nije svejedno kada jedete jabuke: Evo koje vreme se smatra najboljim

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Evo šta je najbolje za zdravlje.

Jabuke su bez sumnje jedno od najkorisnijih voća koje možemo uključiti u našu svakodnevnu ishranu.

Ove čudesne plodove karakterišu brojne prednosti:

– Obiluju dijetalnim vlaknima koja održavaju osećaj sitosti i podržavaju zdravu probavu.

– Bogate su antioksidansima, što može pomoći u prevenciji različitih bolesti.

– Vitamin C u njima jača imuni sistem i štiti nas od prehlada i gripa.

– Kalijum u jabukama održava hidrataciju i daje nam energiju.
– Sadrže i vitamine A i B6.

– Jabuka je idealna opcija za lagani, niskokalorični međuobrok.

Foto: Pixabay.com

Ali, postoji važno pitanje: Kada je pravo vreme za konzumiranje ovog čudotvornog voća?

Najlošije vreme za jabuke je noću, kada naš metabolizam opada i telo se priprema za odmor. U tom periodu, naše telo nije u stanju da efikasno razgradi hranljive sastojke iz jabuke, što može rezultirati njihovim gubitkom.

Zašto je onda jutro najbolje vreme za jabuke?

Jutro je savršeno vreme za uživanje u jabukama iz više razloga. Osim što smanjuju rizik od raznih bolesti i pomažu u održavanju zdrave težine, konzumiranje jabuka ujutro može nas održati aktivnima tokom celog dana. Takođe, njihov visok sadržaj vlakana pomaže u održavanju dugotrajnog osećaja sitosti.

Ali, pazite na to kada ih jedete!

Iako jutro može biti idealno vreme za jabuke, postoje i drugi trenuci tokom dana kada bi trebalo da budete oprezni. Na primer, konzumiranje jabuka nakon vežbanja može biti kontraproduktivno jer telo tada traži proteine i ugljene hidrate za oporavak mišića i obnovu energije. Umesto toga, pružite telu hranljive sastojke koje mu je potrebno nakon treninga.

Autor: Marija Radić

#Jabuka

#Jabuke

#Vreme

#Zdravlje

#jelo

