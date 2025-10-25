Gastroenterolog sa Harvarda otkriva: 9 namirnica koje menjaju probavu, imunitet i raspoloženje!

AKTUELNO

Zdravlje creva igra veliku ulogu u tome kako se osećamo svakog dana. Nije reč samo o dobroj probavi, već i o boljem raspoloženju, snažnijem imunitetu i stabilnijoj energiji.

Nauka potvrđuje da način ishrane direktno oblikuje crevni mikrobiom, a gastroenterolog sa Harvarda, dr Saurabh Sethi, otkriva koje namirnice i navike najviše koriste našim crevima.

Zelene banane su snažan prebiotik – sadrže otporni skrob koji hrani korisne bakterije i smanjuje upale, bez naglog skoka šećera u krvi.

Kafa, ali uz meru – jutarnja kafa može pokrenuti creva, ali previše kofeina na prazan stomak izaziva nelagodnost. Savet: kafa nakon obroka.

Kurkuma, đumbir i komorač – kurkumin deluje protivupalno, đumbir pomaže varenju i smiruje mučninu, a komorač olakšava nadutost i grčeve.

Fermentisana hrana – jogurt bez dodatog šećera, kefir i kiseli kupus sadrže žive probiotske kulture koje jačaju mikrobiom.

Ohlađena riža – kada se riža ohladi, nastaje otporni skrob koji deluje kao prebiotik. Jela od „jučerašnje“ riže su korisnija za creva.

Bobičasto voće i nar – bogati polifenolima koji hrane dobre bakterije i štite od oksidativnog stresa. Podržavaju i zdravlje srca i mozga.

Chia semenke i semenke bosiljka – prepune vlakana i omega-3, u želucu stvaraju gelastu teksturu koja olakšava varenje i produžava sitost.

Važno je i kako jedemo – brzo jedenje i obroci pod stresom remete vezu između creva i mozga. Temeljno žvakanje, redovni obroci, dobar san i hidratacija su ključni za zdrav mikrobiom.

