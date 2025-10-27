POBEDITE UMOR! Za sve je kriv nedostatak OVOG VITAMINA, evo kako da ga unesete dovoljno

Kad se kazaljke pomere unazad, a dan postane kratak i siv, našem telu postaje sve teže da iz sunca izvuče dovoljno vitamina D. Upravo tada nastupa sezona umora, manjka energije i sve one nevidljive iscrpljenosti koju mnogi nazivaju "zimski pad".

Registrovana nutricionistkinja i menadžerka razvoja recepata u kompaniji Green Chef, Lili Kiling, objašnjava zašto je vitamin D toliko važan i kako da ga zadržimo u telu čak i kad sunce jedva da se pojavi.

- Vitamin D je ključan za zdrave kosti, mišiće i zube, jer pomaže telu da pravilno apsorbuje kalcijum, objašnjava Lili.

Kada ga nema dovoljno, posledice se osećaju kroz umor, bolove u mišićima, pa čak i osećaj stalne iscrpljenosti. Stručnjaci preporučuju unos od oko 10 mikrograma dnevno, ali prosečna osoba unese tek trećinu te količine - pogotovo u jesen i zimu, kad sunčevi zraci više ne mogu da obave posao.

Hrana bogata vitaminom D

Postoji nekoliko namirnica koje mogu da pomognu da nadoknadite manjak:

Porcija od 80 do 100 grama pečuraka može da pokrije dnevne potrebe za vitaminom D, navodi Lili. To je otprilike jedan veliki portobelo, desetak belih ili pet kestenastih pečuraka.

Kako da zimi zadržite dovoljno vitamina D

Najvažnije je da se u ishrani redovno pojavljuju pomenute namirnice, ali i da obratite pažnju na deklaracije - mnogi proizvodi danas su dodatno obogaćeni vitaminima i mineralima.

- Čak i mala promena, poput zamene običnog mleka biljnim mlekom koje sadrži vitamin D, može da napravi veliku razliku, kaže Lili.

U danima kad svetlost traje kratko, a telo vapi za energijom, ovi jednostavni trikovi pomažu da premostite zimu bez pada imuniteta i raspoloženja.

Autor: S.M.