Jeftin napitak koji topi salo sa stomaka: Pije se uveče, a rezultati se vide već za par dana

Suvišni kilogrami se najčešće neravnomerno raspoređuju po figuri. I dok se borite sa butinama i zadnjicom, salo se najčešće, podmuklo, taloži baš na stomaku. Najčešće rešenje – naporne dijete i fizička aktivnost, obično ne daju brze rezultate, a gotovo je nemoguće otarasiti se sala baš sa tog kritičnog dela tela.

U tome vam mogu pomoći napici koji ubrzavaju sagorevanje masnoća, a koje je vrlo lako napraviti kod kuće. Ovi napici po pravilu sadrže jeftine sastojke koji se lako mogu pronaći u svakoj radnji, a pomoći će vam ne samo da se rešite suvišnih kilograma, već i da očistite telo od toksina.

Važna pravila pre pravljenja napitka

Postoje ključne stvari koje morate znati da bi napitak zaista radio:

Pije se odmah: Napici koji sagorevaju masnoće se pripremaju neposredno pre uzimanja, jer samo tako zadržavaju sva korisna svojstva.

Koristite ledenu vodu: Ova temperatura nateraće telo da se bori i sagori maksimalnu količinu energije za varenje. Nikada ne koristite gaziranu vodu.

Izbegnite mlečne proizvode: Dok pijete ove napitke veoma je važno da ne jedete fermentisane mlečne proizvode sa niskim sadržajem masti. Oni bukvalno blokiraju topljenje masti.

Tajni sastojak: Limun, čiji sok povećava efikasnost sagorevanja masti, glavni je motor u ovom piću.

Recept: Napitak koji topi salo dok spavate



Ova moćna kombinacija se pije pred spavanje, a peršun i đumbir su ključni igrači u borbi za ravan stomak.

Sastojci:

Velika količina svežeg peršuna

1 kašičica jabukovog sirćeta

1 kašičica cimeta

1 kašika nastruganog đumbira

Limun (sok)

Pola litra ledene vode

Priprema i konzumacija:

Sve sastojke (osim ledene vode) staviti u blender i dobro usitniti da se dobije gusta smesa. Dodati im ledenu vodu i popiti neposredno pre spavanja.

Ujutru ćete se već osećati lakše, izbacićete sav višak vode iz tela, a masti će početi da se tope. Pijte ovaj napitak svako veče mesec dana i rezultati će biti više nego vidni. Salo sa kritičnog središnjeg dela će se u velikoj meri istopiti, a stomak će biti ravan.

Ovo je najlakši put do ravnog stomaka, a sve to dok spavate!

Autor: A.A.