Edukacija o policitemiji veri u Srbiji: Značaj ranog otkrivanja i savremene terapije

Policitemiju veru (PV), retku bolest koštane srži, godišnje u Srbiji dijagnostikuje oko 100 osoba. Na edukativnom skupu u Beogradu istaknuto je koliko je važno rano otkrivanje, prepoznavanje simptoma i adekvatno lečenje.

Simptomi PV-a, koji se često javljaju i nekoliko godina pre dijagnoze, uključuju umor, svrab, noćno znojenje i nelagodnost u stomaku, i značajno utiču na kvalitet života obolelih. Pacijenti sa PV-om imaju kraći životni vek u odnosu na osobe iste starosti u opštoj populaciji.

– Na edukativnom skupu želeli smo da ukažemo na značaj ranog otkrivanja i adekvatnog lečenja pacijenata sa policitemijom verom, retkom bolešću koštane srži, koja spada u grupu hroničnih hematoloških bolesti poznatih kao mijeloproliferativne neoplazme – rekla je Maja Marković, predsednica Udruženja „LIPA“.

Doc. dr Danijela Leković, sa Klinike za hematologiju UKC Srbije, objasnila je da povećan broj crvenih krvnih zrnaca i trombocita dovodi do gušće krvi i rizika od krvnih ugrušaka, što uzrokuje simptome PV.

– Terapija uključuje flebotomiju za smanjenje gustine krvi, hidroksiureu za smanjenje broja ćelija, antitromboznu profilaksu i kontrolu kardiovaskularnih faktora rizika – navela je dr Leković.

Inovativna terapija danas omogućava modifikaciju toka bolesti, ali je trenutno dostupna samo pacijentima sa mijelofibrozom. Procena je da 1 od 4 osobe sa visokorizičnom PV razvije mijelofibrozu u roku od 20 godina od dijagnoze.

Rano otkrivanje i primena savremene terapije smanjuju rizik od komplikacija, progresije bolesti i omogućavaju duži i kvalitetniji život. Skup je zaključio da su dostupnost informacija, dijagnostičkih metoda i terapija ključni za efikasno lečenje pacijenata sa hematološkim malignitetima.

Autor: D.Bošković