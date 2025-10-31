Farmaceut upozorava: Ove lekove nikako ne uzimajte uz jutarnju kafu – posledice mogu biti ozbiljne!

Za mnoge je jutarnja šoljica kafe neizostavan ritual, ali stručnjaci upozoravaju da ovaj napitak može izazvati probleme kada se kombinuje sa određenim lekovima. Iako kafa ima brojne zdravstvene prednosti, može značajno umanjiti efikasnost terapije ili izazvati neželjene nuspojave, piše Daily Mail.

Farmaceut Ian Budd objašnjava da kofein menja način na koji telo apsorbuje ili izlučuje lekove. Taj proces se najčešće odvija u jetri, gde kofein može ubrzati razgradnju nekih lekova ili pojačati njihove nuspojave. Ako redovno uzimate lekove, savetuje da razmislite o vremenu kada pijete jutarnju kafu – čak i razmak od sat vremena može napraviti razliku.

Problematične kombinacije:

Lekovi za prehladu i grip Sadrže stimulans pseudoefedrin ili kofein. U kombinaciji s kafom mogu preopteretiti nervni sistem i izazvati nervozu, ubrzan rad srca ili povišen krvni pritisak.

Lekovi protiv bolova Paracetamol i ibuprofen često se uzimaju uz kafu, ali to pojačava kiselost želuca, što može pogoršati iritaciju sluznice i dovesti do ozbiljnijih problema.

Lekovi za pritisak Kofein može smanjiti apsorpciju leka i otežati opuštanje krvnih sudova, što dodatno opterećuje srce.

Lekovi za štitnu žlezdu Kod levotiroksina, kafa odmah nakon uzimanja može smanjiti apsorpciju i do 50%. Preporuka je da se sačeka najmanje pola sata pre konzumiranja kafe.

Antidepresivi Veće količine kafe mogu pojačati dejstvo nekih antidepresiva ili narušiti njihovu apsorpciju, što može izazvati nesanicu, nemir ili tahikardiju.

Lekovi za osteoporozu Kafa može ometati apsorpciju lekova za jačanje kostiju i smanjiti iskorišćenost kalcijuma i vitamina D, što dugoročno može štetiti kostima.

Ako uzimate lekove, obavezno pročitajte uputstvo i posavetujte se sa farmaceutom ili lekarom. Oni vam mogu pomoći da prilagodite vreme uzimanja kafe ili da pređete na kafu bez kofeina. Pratite kako se osećate i kako lek deluje – možda je upravo kafa uzrok problema.

Autor: Dalibor Stankov