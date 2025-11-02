Umor, afte i lomljivi nokti: Ovo su skriveni znakovi da vam nedostaju ključni vitamini i minerali

Vaše telo vam možda suptilnim, ali jasnim znakovima poručuje da mu nedostaju esencijalni nutrijenti, naročito tokom zahtevnih zimskih meseci.

Konstantan osećaj iscrpljenosti, slaba koncentracija i razdražljivost često su prvi signali koje mnogi pripisuju užurbanom tempu života, ali oni mogu biti jasan pokazatelj da telu nedostaju važni vitamini i minerali.

Nutritivni deficiti utiču na telesne funkcije na najosnovniem ćelijskom nivou, remeteći sve od ravnoteže vode i funkcije enzima do probave i metabolizma. Rešavanje tih nedostataka ključno je za optimalan rast, razvoj i svakodnevno funkcionisanje. Na primer, dok manjak cinka može dovesti do gubitka apetita i ukusa, nedostatak gvožđa, magnezijuma, kalijuma, vitamina grupe B i vitamina C gotovo sigurno će se manifestovati kao hronični umor koji ne prolazi ni nakon odmora.

Vidljivi znakovi često se pojavljuju na koži, kosi i noktima, služeći kao spoljni pokazatelji unutrašnjeg disbalansa.

Krti i lomljivi nokti, koji se listaju ili imaju udubljenja u obliku kašike, mogu ukazivati na ozbiljan nedostatak gvožđa.

Slično tome, ispucali uglovi usana ili pojava bolnih afti u usnoj duplji često su povezani s manjkom gvožđa i vitamina iz grupe B, posebno riboflavina (B2) i B12, piše Večernji.hr.

Suva koža koja svrbi može biti znak nedostatka esencijalnih masnih kiselina, dok krvarenje desni, koje nije povezano s oralnom higijenom, može signalizirati manjak vitamina C, ključnog za proizvodnju kolagena i zaceljivanje rana.

Kosa takođe otkriva mnogo; ako je beživotna i pojačano opada, uzrok može biti manjak gvožđa ili biotina.

Osim fizičkih simptoma, nedostaci hranljivih materija imaju dubok uticaj na mentalno zdravlje i raspoloženje. Promene raspoloženja, osećaj teskobe, pa čak i depresivna stanja mogu biti povezani s niskim nivoima vitamina D, poznatog kao "sunčev vitamin". Ovaj problem posebno dolazi do izražaja tokom zimskih meseci zbog smanjene izloženosti sunčevoj svetlosti, što može dovesti do sezonskog afektivnog poremećaja (S.A.D.).

Manjak vitamina grupe B, naročito folata (B9) i B12, takođe se povezuje s lošom koncentracijom, problemima s pamćenjem i opštom mentalnom tromošću. Budući da su ovi vitamini ključni za funkciju neurotransmitera, njihov nedostatak može direktno uticati na osećaj blagostanja.

Bolovi u mišićima i kostima još su jedan čest, ali i često zanemaren simptom. Ako osećate grčeve u mišićima, trzaje ili opštu slabost, možda vam nedostaje magnezijum, kalijum ili kalcijum. Magnezijum je uključen u više od 300 enzimskih reakcija u telu i ključan je za normalnu funkciju mišića i živaca. S druge strane, dugoročni nedostatak vitamina D i kalcijuma može imati ozbiljne posledice za sastav kostiju. U početku može da se manifestuje kao bol u kostima ili slabost mišića, ali ako se ne leči, može dovesti do osteopenije ili osteoporoze, stanja obeleženih krhkim i lomljivim kostima, što značajno povećava rizik od preloma, naročito kod starijih osoba.

Zimski period predstavlja poseban izazov za organizam. Skraćeni dani i manje sunca drastično smanjuju prirodnu sintezu vitamina D, zbog čega se procenjuje da gotovo polovina populacije na severnoj hemisferi pati od njegovog nedostatka. Vitamin D nije važan samo za zdravlje kostiju, već i za snažan imunološki sistem. Kako biste ga nadoknadili, ishranu obogatite masnom ribom poput lososa, tune i sardela, jajima, mlečnim proizvodima obogaćenim vitaminom D. Ipak, stručnjaci se slažu da je tokom zime često teško uneti dovoljne količine isključivo hranom, zbog čega se mnogima preporučuje uzimanje dodataka ishrani.

Za odbranu od sezonskih prehlada i infekcija ključni su vitamin C i cink. Vitamin C, snažan antioksidans koji se nalazi u citrusima, paprici, brokoliju i kiselom kupusu, pomaže u jačanju imuniteta. Cink, mineral prisutan u crvenom mesu, mahunarkama i semenkama, igra centralnu ulogu u funkciji imunoloških ćelija i može pomoći u smanjenju trajanja prehlade. Uravnotežena ishrana koja uključuje ove nutrijente prva je linija obrane, ali u razdobljima povećanog stresa ili izloženosti virusima, ciljani suplementi mogu pružiti dodatnu podršku.

Energiju i vitalnost tokom tmurnih dana osiguraće adekvatan unos gvožđa i vitamina grupe B. Vitamin B12, ključan za proizvodnju crvenih krvnih stanica i zdravlje nervnog sistema, nalazi se gotovo isključivo u namirnicama životinjskog porekla poput mesa, ribe i mlečnih proizvoda, zbog čega su vegani i vegetarijanci u povećanom riziku od deficita. Njegov nedostatak, kao i manjak gvožđa, dovodi do anemije, čiji su simptomi umor, bledilo i kratkoća daha. Gvožđe iz crvenog mesa (hem gvožđe) telo lakše apsorbuje, dok se apsorpcija gvožđa iz biljnih izvora, poput spanaća i sočiva, može poboljšati istovremenim unosom vitamina C.

Na kraju, ne smemo zaboraviti magnezijum, mineral koji učestvuje u opuštanju mišića, smanjenju stresa i poboljšanju kvalitete sna. Njegovi bogati izvori su orašasti plodovi, semenke, tamna čokolada i zeleno lisnato povrće. Najbolji pristup prevenciji nedostataka je raznolika i celovita ishrana. Ako uprkos promenama u ishrani simptomi i dalje postoje, ključno je da se posavetujete sa lekarom ili apotekarom koji može preporučiti ciljane pretrage i, ako je potrebno, odgovarajuće dodatke ishrani prilagođene vašim individualnim potrebama.

Autor: S.M.