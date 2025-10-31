Kako ostati zdrav tokom zime: Tajne jakog imuniteta

Zimski period je za mnoge sinonim za hladnoću, kraće dane i veći broj sezonskihinfekcija. Upravo tada naš organizam pokazuje koliko je otpornosti uspeo da izgraditokom godine. Imunitet je složen sistem koji nas svakodnevno štiti od virusa, bakterija idrugih mikroorganizama koji mogu narušiti zdravlje. Međutim, kada temperature padnu,telo troši više energije da bi održalo toplotu, a smanjena količina sunčeve svetlosti utičena nivo vitamina D, što može oslabiti odbrambeni mehanizam. Zbog toga je ključno dazimu dočekamo spremni – ojačani iznutra, uravnoteženi i puni energije. Pripremaimuniteta ne znači samo korišćenje suplemenata, već usklađivanje svih aspekata života– od ishrane i fizičke aktivnosti, do sna, opuštanja i pozitivnog raspoloženja.

Fizička aktivnost kao ključ otpornosti

Redovno kretanje jedan je od najprirodnijih načina da se imunitet ojača i stabilizuje. Telokoje je aktivno bolje reguliše nivo hormona, efikasnije obavlja metaboličke procese i imasnažniju cirkulaciju, što omogućava ćelijama imuniteta da brže reaguju na eventualneinfekcije. Ne mora to biti naporno vežbanje – sasvim je dovoljno 30 do 45 minuta fizičkeaktivnosti dnevno. Zimi se često zaboravi na pokret jer nas hladnoća odvraća odizlaska, ali postoji mnogo načina da ostanemo aktivni: brzi hod na traci, trening snagekod kuće, joga ili pilates. Ključno je da se održi kontinuitet, jer prekid redovnog kretanjadovodi do pada energije i slabljenja imuniteta. Fizička aktivnost takođe smanjuje stres, atime i nivo kortizola, hormona koji negativno utiče na odbrambeni sistem tela.

Preparati koji podižu imunitet i vraćaju energiju

Kada su dani hladni i telo izloženo naporu, često nije dovoljno oslanjati se samo naishranu. Tada na scenu stupaju kvalitetni preparati koji podržavaju imunološki sistem idopunjuju nutritivne potrebe organizma. Multivitamini, minerali i antioksidanti doprinosebržoj regeneraciji ćelija i boljoj otpornosti. Posebno se izdvaja Orthomol Immun ,preparat koji je poznat po svom sveobuhvatnom dejstvu. Ovaj proizvod sadrži pažljivoodabrane vitamine, cink, selen, omega-3 masne kiseline i antioksidanse koji doprinosenormalnoj funkciji imunog sistema. Redovno uzimanje Orthomol Immun preparatapomaže u očuvanju snage tokom zime, naročito kod osoba koje su izložene stresu,umoru ili češćim infekcijama. U kombinaciji sa zdravom ishranom, dovoljnim snom ifizičkom aktivnošću, ovaj dodatak ishrani može značajno doprineti da se sezonahladnoće prebrodi bez većih problema.

Topli napici koji pomažu telu da se odbrani

Prirodni čajevi i napici imaju posebnu ulogu u jačanju imuniteta, naročito tokom zime.Čaj od đumbira i limuna odličan je za pokretanje cirkulacije i grejanje tela, dok čaj odšipka obezbeđuje visok unos vitamina C. Majčina dušica, nana i ehinacea su biljke kojedeluju protivupalno i antimikrobno, čime dodatno podržavaju imunitet. Dodavanje meda,cimeta i kurkume u tople napitke stvara idealan prirodni eliksir zdravlja. Osim fizičkogefekta, ritual ispijanja toplog čaja smiruje um i smanjuje stres, što indirektno doprinosijačanju imunološkog sistema. Važno je da se čajne mešavine piju redovno, makarjednom do dva puta dnevno, kako bi telo bilo stalno snabdeveno korisnim sastojcimakoji deluju preventivno.

Zdrava ishrana kao osnova otpornog organizma

Da bi imunitet funkcionisao bez prepreka, neophodno je da ishrana bude raznovrsna ibogata hranljivim materijama. Voće i povrće, naročito ono bogato vitaminom C i beta-karotenom, kao što su paprika, narandža, kivi i šargarepa, treba da budu svakodnevnideo jelovnika. Mahunarke, orašasti plodovi i integralne žitarice obezbeđuju energiju istabilan nivo šećera u krvi, dok fermentisani proizvodi poput kefira i jogurta pomažu uodržavanju zdrave crevne flore. A upravo creva predstavljaju temelj jakog imuniteta, jerse u njima nalazi najveći broj imunih ćelija. Treba izbegavati previše šećera i industrijskiprerađene namirnice, jer one mogu izazvati zapaljenja i oslabiti organizam. Umestotoga, prednost treba dati prirodnim namirnicama, sezonskom voću i povrću, ali idovoljnim količinama vode, koja pomaže eliminaciji toksina.

Značaj sna, odmora i smirenog uma

Zdrav imunitet ne zavisi samo od ishrane i fizičke aktivnosti – odmor je jednako važan.Tokom sna telo obnavlja ćelije, reguliše hormone i jača odbrambeni sistem. Osobamakoje spavaju manje od šest sati dnevno rizik od infekcija značajno raste. Zato sepreporučuje da se svakog dana ide na spavanje u približno isto vreme, uz izbegavanjekorišćenja telefona i računara barem pola sata pre odlaska u krevet. Pored sna, mir iemocionalna ravnoteža igraju važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Stres direktno utiče naslabljenje imuniteta, pa je korisno uvesti tehnike relaksacije kao što su duboko disanje,meditacija ili boravak u prirodi. Telo i um deluju u sinergiji – kada je jedno u balansu,drugo sledi.

Bez obzira na promene vremena, organizam je sposoban da ostane snažan ako mupružimo pravu podršku. Kombinacija zdrave ishrane, redovnog kretanja, odmora ikorišćenja kvalitetnih preparata poput Orthomol Immun čini da telo zadrži vitalnost iotpornost tokom cele zime. Pravi put do zdravlja nije u brzom rešenju, već u doslednostii brizi o sebi svakog dana, jer snažan imunitet počinje u našim svakodnevnim izborima.

Autor: S.M.