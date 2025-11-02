Šta se događa s telom ako svaki dan konzumiramo cveklu?

Sveža cvekla pored čaše soka od cvekle, prikazujući prirodan napitak za detoksikaciju jetre.

Postoje brojne zdrave namirnice koje svakodnevnom konzumacijom doprinose zdravlju organizma. Jedna od njih je cvekla, koja je bogata hranljivim materijama korisnim za varenje, cirkulatorni sistem i opšte zdravlje.

Cvekla je dostupna tokom cele godine, a po hranljivosti se ističe kao izvor vlakana, folata i kalijuma. Ove hranljive materije doprinose boljem varenju, smanjuju mogućnost opstipacije, podržavaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema i podstiču rad mišića. Folati, pored toga, stimulišu formiranje DNK i drugih genetskih materijala, što je posebno korisno za regeneraciju i rast ćelija.

Cvekla je korisna za sportiste zbog svog uticaja na cirkulatorni sistem: ravnomerno raspoređuje kiseonik, hormone i hranljive materije po celom telu, pomaže im da se brže oporave i poboljšaju funkciju mišića.

Šta se dešava ako jedemo cveklu svaki dan?

Redovna konzumacija cvekle pruža sve navedene prednosti, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih tegoba, poboljšava funkcionisanje organizma i sprečavaju bolesti povezane sa starenjem. Preporučena dnevna količina je jedna cvekla srednje veličine.

Važno je napomenuti da prekomerna konzumacija cvekle može izazvati neželjene efekte kao što su nelagodnost u stomaku, dijareja ili povećanje gasova. Takođe, zbog betaninskog pigmenta, urin i stolica mogu poprimiti crvenkastu boju, što može biti uznemirujuće, ali ne i opasno.

Kako jesti cveklu?

Cvekla se može konzumirati na različite načine, ali da bi se zadržala većina hranljivih materija, preporučuje se da je jedete sirovu – narezanu na kockice ili narendanu u salatama. Još jedan ukusan i zdrav način je priprema soka od cvekle.

Recept za sok od cvekle:

Cvekli uklonite peteljke i koru i isecite je na kockice.

U blender stavite tri šargarepe, kockice cvekle i sok od jednog limuna.

Po potrebi dodajte malo vode i uživajte. Preporučuje se da se dnevno konzumira oko 250 ml ovog soka.

Cveklu treba konzumirati umereno. Ljudi sa kamenom u žuči ili stomačnim tegobama treba da se konsultuju sa lekarom pre konzumiranja, kako bi izbegli moguće neželjene efekte.

Autor: S.M.