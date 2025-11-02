Korijander: Moćna biljka koja ti može spasiti srce, kožu i san!

Korijander (Coriandrum sativum) je mnogo više od običnog začina - njegova lekovita svojstva čine ga važnim saveznikom u očuvanju zdravlja.

U narodnoj medicini koristi se vekovima, a savremena istraživanja potvrđuju njegovu efikasnost u brojnim zdravstvenim oblastima.

Digestivni sistem

Korijander podstiče varenje, smanjuje nadutost i pomaže kod grčeva. Njegova sposobnost da stimuliše lučenje digestivnih enzima čini ga korisnim kod sporog metabolizma i problema sa varenjem.

Detoksikacija organizma

Jedna od najcenjenijih osobina korijandera jeste njegova sposobnost da vezuje teške metale poput žive, olova i aluminijuma, i podstiče njihovo izbacivanje iz tela. Zbog toga se često koristi u prirodnim detoks protokolima.

Regulacija šećera u krvi

Ekstrakti iz semena korijandera pokazali su potencijal u snižavanju nivoa glukoze u krvi, što ga čini korisnim dodatkom ishrani kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Kardiovaskularno zdravlje

Korijander može pomoći u snižavanju lošeg holesterola (LDL) i krvnog pritiska, čime doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova.

Protivupalno i antioksidativno dejstvo

Bogat flavonoidima i drugim antioksidansima, korijander pomaže u borbi protiv upala i štiti ćelije od oksidativnog stresa, što je važno za prevenciju hroničnih bolesti.

Antibakterijska i antigljivična svojstva

Ulje korijandera pokazuje efikasnost protiv raznih bakterija i gljivica, uključujući E. coli i Candida albicans. Koristi se u prirodnim preparatima za negu kože i dezinfekciju.

Psihološki balans

U narodnoj medicini korijander se koristi za smirenje, ublažavanje anksioznosti i poboljšanje kvaliteta sna. Njegovo blago sedativno dejstvo može doprineti emocionalnoj stabilnosti.

Korijander je biljka sa širokim spektrom zdravstvenih koristi - od varenja do mentalnog zdravlja. Uvrštavanje ove biljke u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali moćan korak ka boljem zdravlju.

Autor: Dalibor Stankov