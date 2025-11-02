Korijander: Moćna biljka koja ti može spasiti srce, kožu i san!

Korijander (Coriandrum sativum) je mnogo više od običnog začina - njegova lekovita svojstva čine ga važnim saveznikom u očuvanju zdravlja.
U narodnoj medicini koristi se vekovima, a savremena istraživanja potvrđuju njegovu efikasnost u brojnim zdravstvenim oblastima.
Digestivni sistem
Korijander podstiče varenje, smanjuje nadutost i pomaže kod grčeva. Njegova sposobnost da stimuliše lučenje digestivnih enzima čini ga korisnim kod sporog metabolizma i problema sa varenjem.
Detoksikacija organizma
Jedna od najcenjenijih osobina korijandera jeste njegova sposobnost da vezuje teške metale poput žive, olova i aluminijuma, i podstiče njihovo izbacivanje iz tela. Zbog toga se često koristi u prirodnim detoks protokolima.
Regulacija šećera u krvi
Ekstrakti iz semena korijandera pokazali su potencijal u snižavanju nivoa glukoze u krvi, što ga čini korisnim dodatkom ishrani kod osoba sa dijabetesom tipa 2.
Kardiovaskularno zdravlje
Korijander može pomoći u snižavanju lošeg holesterola (LDL) i krvnog pritiska, čime doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova.
Protivupalno i antioksidativno dejstvo
Bogat flavonoidima i drugim antioksidansima, korijander pomaže u borbi protiv upala i štiti ćelije od oksidativnog stresa, što je važno za prevenciju hroničnih bolesti.
Antibakterijska i antigljivična svojstva
Ulje korijandera pokazuje efikasnost protiv raznih bakterija i gljivica, uključujući E. coli i Candida albicans. Koristi se u prirodnim preparatima za negu kože i dezinfekciju.
Psihološki balans
U narodnoj medicini korijander se koristi za smirenje, ublažavanje anksioznosti i poboljšanje kvaliteta sna. Njegovo blago sedativno dejstvo može doprineti emocionalnoj stabilnosti.
Korijander je biljka sa širokim spektrom zdravstvenih koristi - od varenja do mentalnog zdravlja. Uvrštavanje ove biljke u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali moćan korak ka boljem zdravlju.
Autor: Dalibor Stankov