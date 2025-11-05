Bićete puni energije: Tri jutarnje vežbe istezanja će vam olakšati ceo dan

Koliko puta ste se probudili umorni, bez želje da ustanete iz kreveta? Jutarnja ukočenost, bol u leđima i osećaj težine u telu česta su posledica nedostatka pokreta, lošeg sna i stresa. Ipak, postoji jednostavan trik da se sve to promeni — nekoliko laganih vežbi koje možete uraditi dok ste još u krevetu. Da, bez ustajanja! Samo pet minuta istezanja može učiniti čuda za vaše telo i energiju.

Ove lagane, ali efikasne vežbe ne zahtevaju nikakvu posebnu opremu. Idealne su za one koji se teško razbuđuju ili osećaju napetost odmah po buđenju. Ako ih uključite u svoju jutarnju rutinu, ubrzo ćete primetiti da ste opušteniji, imate više energije i da su vam leđa zahvalna.

Istezanje leđa i zadnje lože — prva pomoć za ukočenost

Kada otvorite oči, pre nego što dohvatite telefon, izdvojte minut za ovu jednostavnu vežbu. Povucite oba kolena prema grudima, obuhvatite ih rukama i zadržite položaj nekoliko sekundi. Udahnite duboko tri do četiri puta, fokusirajući se na to kako vam se donji deo leđa i zadnjica lagano istežu. Osetićete trenutni osećaj olakšanja i topline u mišićima koji su bili ukočeni tokom noći.

Ova vežba opušta donji deo leđa, poboljšava cirkulaciju i smanjuje napetost koja se nakuplja zbog spavanja u istom položaju. Kada završite, polako ispružite noge, duboko udahnite i ponovite pokret tri puta. Već posle nekoliko dana, primetićete razliku — jutarnje ustajanje postaće mnogo lakše.

Oslobodite se napetosti iz gornjeg dela tela

Druga vežba pomoći će vam da se rešite ukočenosti u ramenima i vratu. Sedite na pete, naslonite stomak na butine i ispružite ruke ispred sebe, priljubljene uz glavu. Udahnite duboko nekoliko puta i osetite kako se istežu leđa, ramena i ruke. Ovaj pokret pomaže da se oslobodite napetosti nakupljene u gornjem delu tela, posebno ako puno vremena provodite za računarom ili telefonom.

Ova poza, poznata i kao „dečja poza“ u jogi, ne samo da smiruje telo, već i um. Već posle nekoliko minuta disanja i istezanja, primetićete kako stres i težina iz tela polako nestaju. Idealna je za sve koji se bude s napetošću u vratu ili osećajem pritiska između lopatica.

Istezanje vrata i buđenje cirkulacije — završni korak za energičan početak dana

Treća vežba fokusira se na vrat, ramena i gornji deo kičme. Lezite na leđa, spustite ramena i opustite ruke pored tela. Polako pomerajte glavu ulevo i udesno, zatim napravite lagane kružne pokrete, ali bez forsiranja. Dišite smireno i osetite kako se napetost topi.

Ova jednostavna vežba poboljšava cirkulaciju, razbistrava misli i pomaže da se razbudite bez naglog ustajanja. Ako svakog jutra posvetite samo minut ovom pokretu, primetićete da se osećate lakše, fokusiranije i spremnije za dan koji sledi.

Autor: Jovana Nerić