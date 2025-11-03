MIT O '8 SATI' JE RAZBIJEN Evo koliko sna vam zaista treba za zdrav život

Većina odraslih ne mora da spava tačno osam sati – nova istraživanja pokazuju da je optimalno trajanje sna za mnoge zdrave osobe oko sedam sati.

Harvardski biolog Daniel E. Liberman osam sati sna naziva „nonsensom industrijske ere“. Studije pokazuju da je najmanji rizik od smrti upravo kod sedam sati sna, dok manje ili više sati povećava rizik.

Podaci iz zajednica bez struje pokazuju prosečno 6-7 sati sna, što ruši mit o „obaveznim osam sati“. Liberman tvrdi da je osmosatni ritam nasleđe Industrijske revolucije, a ne biološka potreba.

Sedam sati često znači više zdravlja od osam, iako optimalno vreme zavisi od starosti, stanja i individualnih karakteristika.

Više od trećine Amerikanaca spava manje od sedam sati, pa je važnija kvalitetna rutina sna nego „magični broj“.

Saveti stručnjaka:

Ciljajte na 7–9 sati sna, sa sedam kao minimum ako se budite osveženi.

Povećajte san ako ste bolesni, trudni ili pod stresom.

Ako stalno treba više od 9 sati, obavezno se posavetujte sa lekarom.

Fokusirajte se na kvalitet i redovnost: stalno vreme za spavanje i buđenje, jutarnja svetlost, tamna i hladna soba, i manje kafe i alkohola.

Dakle, sedam sati sna dovoljno je za većinu odraslih, a zdravlje i energija zavise više od kvaliteta sna nego od slepog praćenja osam sati.

Autor: S.M.