Dva čaja koja je najbolje piti ujutru za detoksikaciju i lakše mršavljenje

Mnogi dan započinju kafom, ali stručnjaci ističu da su određeni biljni čajevi bolji izbor ako želimo da podstaknemo varenje, izbacimo višak tečnosti i ubrzamo metabolizam.

Ujutru, kada je telo najspremnije za prirodno čišćenje, ispijanje pravog čaja može pomoći u eliminaciji toksina i smanjenju nadutosti. Osim što pružaju osećaj topline i energije, biljni čajevi sa pravim sastojcima mogu olakšati mršavljenje i doprineti zdravijem početku dana.

Prema savetnicima za ishranu, najvažnije je odabrati napitke koji podstiču rad jetre i probavnog sistema, jer upravo ti organi imaju ključnu ulogu u detoksikaciji. Dva čaja posebno se izdvajaju po svojim efektima, a redovno ispijanje može pomoći u ravnoteži organizma, smanjenju nadutosti i boljem osećaju tokom dana.

Zeleni čaj

Zeleni čaj poznat je po visokom sadržaju antioksidanasa, posebno spoja EGCG, koji pomaže u razgradnji masti i ubrzava metabolizam. Kada se pije ujutru, podstiče energiju bez naglog skoka i pada nivoa šećera u krvi, zbog čega je odlična zamena za kafu. Takođe, njegova blaga diuretička svojstva pomažu telu da se oslobodi viška tečnosti, što doprinosi osećaju lakoće i manjoj nadutosti.

Stručnjaci naglašavaju da redovno ispijanje zelenog čaja može poboljšati osetljivost na insulin i smanjiti oksidativni stres, što dodatno podržava proces mršavljenja. Iako se može piti i tokom dana, najbolje ga je konzumirati ujutru, na prazan stomak ili uz lagani doručak, kako bi organizam što bolje iskoristio njegove aktivne materije.

Čaj od đumbira

Đumbir je poznat po svom protivupalnom dejstvu, ali i po sposobnosti da podstakne varenje i ubrza metabolizam. Topla šolja ovog čaja ujutru pomaže u razbuđivanju organizma, podsticanju cirkulacije i smanjenju osećaja tromosti. Osim toga, đumbir prirodno smanjuje apetit, što ga čini idealnim saveznikom za one koji žele da smanje unos kalorija.

Savetnici napominju da čaj od đumbira može pomoći i u smanjenju nadutosti, kao i u balansiranju crevne mikroflore, što dodatno olakšava proces detoksikacije. Najbolje ga je piti sveže pripremljenog – od komadića svežeg korena đumbira prelivenog vrelom vodom, uz dodatak limuna ili meda po želji.

Ovi čajevi su jednostavni, ali moćni jutarnji saveznici za prirodnu detoksikaciju i lakše mršavljenje. Uključivanjem ovih napitaka u svakodnevnu rutinu, možemo podržati telo u zdravom ritmu i započeti dan sa više energije i lakoće.

Ipak, stručnjaci savetuju da osobe koje imaju probleme sa pritiskom, srcem ili probavnim tegobama budu oprezne sa količinom ovih čajeva. Zeleni čaj sadrži kofein, pa ga nije preporučljivo piti u većim količinama niti kasno popodne, dok đumbir može izazvati nelagodnost kod osoba sa osetljivim želucem ili refluksom. U slučaju bilo kakvih nedoumica, najbolje je posavetovati se sa lekarom pre redovne konzumacije.

Autor: Dalibor Stankov