Jedemo ih svakodnevno, a ove četiri namirnice samo nam ubrzavaju starenje

Kada je reč o usporavanju starenja i smanjenju rizika od hroničnih bolesti, ishrana ima mnogo veću ulogu nego što većina ljudi misli. Nutricionistkinja i dijetetičarka Hajdi Moreti, sa više od 25 godina iskustva, upozorava da mnoge svakodnevne namirnice u zapadnjačkoj ishrani zapravo ubrzavaju proces starenja i to i spolja, i iznutra.

„Ovakva hrana podiže nivo šećera u krvi, izaziva upale i oštećuje ćelije koje nas održavaju mladim i otpornim“, objašnjava Moreti za portal SheFinds. Navela je četiri vrste namirnica koje mnogi konzumiraju svakog dana, a koje ubrzavaju starenje organizma.

1. Peciva i mafini

„Prerađene žitarice gotovo da nemaju nutritivnu vrednost“, kaže Moreti. Ovakva peciva brzo podižu nivo šećera u krvi, što povećava insulin i izaziva upalne procese u telu. S vremenom, te upale oštećuju tkiva, ubrzavaju starenje i povećavaju rizik od bolesti poput dijabetesa i srčanih problema.

2. Sendviči iz brze hrane i delikatesi

Kombinacija rafinisanih žitarica i prerađenog mesa pravi je recept za upalu.

„Ove vrste sendviča pune su dodataka i hemikalija koje izazivaju nagle skokove šećera u krvi“, upozorava nutricionistkinja. Rezultat su manji unos hranljivih materija, viši insulin i oksidativni stres, a sve to zajedno ubrzava starenje ćelija.

3. Testenina

Većina industrijske testenine napravljena je od visoko rafinisanog brašna, što izaziva nagle skokove šećera u krvi i podstiče upale.

„Redovno konzumiranje ovakve testenine doprinosi hroničnoj upali, a to je jedan od glavnih uzroka starenja“, objašnjava Moreti. Čak i integralna testenina može biti problem ako se jede previše često, jer i dalje utiče na nivo glukoze.

4. Beli pirinač

Umeren unos nije problem, ali svakodnevna konzumacija belog pirinča može dugoročno štetiti. „Beli pirinač izaziva brze skokove šećera u krvi, a nutritivno je prilično siromašan. Ti ponavljani skokovi oštećuju tkiva i ubrzavaju proces starenja“, kaže stručnjakinja.

Zaključuje da usporavanje starenja ne počinje u kozmetičkoj torbici, već na tanjiru.

„Visok nivo šećera u krvi, upala i oštećenje mitohondrija glavni su pokretači starenja. Smanjivanjem unosa prerađene i rafinisane hrane možemo pomoći svom telu, ćelijama i dugovečnosti“, naglašava Moreti.

