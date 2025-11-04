Prednosti jedenja jabuka: Evo šta činite za zdravlje ako ih baš svaki dan konzumirate

Stara izreka kaže da „jedna jabuka na dan tera doktora van“, ali ima li u tome istine?

Iako jedna jabuka dnevno neće čudotvorno ukloniti potrebu za lekarom, ona može biti odličan početak puta ka boljem zdravlju. Izreka potiče iz stare velške poslovice koja je preporučivala jedenje jabuka pre spavanja radi prevencije bolesti, a moderna nauka danas potvrđuje da jabuke zaista nude brojne zdravstvene prednosti.

Podrška zdravlju srca

Jabuke sadrže rastvorljiva vlakna koja pomažu u snižavanju nivoa „lošeg“ LDL holesterola, čije nakupljanje može dovesti do začepljenja arterija i srčanih problema. Osim toga, bogate su polifenolima, biljnim jedinjenjima koja dodatno smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Pomoć kod dijabetesa tipa 2

Uprkos prirodnoj slatkoći, jabuke imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi. Vlakna usporavaju apsorpciju šećera, a polifenoli pomažu telu da efikasnije koristi insulin, doprinoseći stabilnom nivou glukoze.

Zaštita ćelija od oštećenja

Polifenoli i vitamin C deluju kao snažni antioksidansi koji štite ćelije od oksidativnog stresa – procesa povezanog s razvojem hroničnih bolesti poput raka i srčanih oboljenja. Redovno konzumiranje jabuka jača prirodnu odbranu organizma.

Smanjenje upala

Spoj kvercetin, prisutan u kori jabuka, pomaže u regulaciji imunološkog odgovora i smanjuje supstance koje podstiču upalne procese. Tako može doprineti prevenciji bolesti poput artritisa ili povišenog krvnog pritiska.

Bolja probava

Jabuke su bogate pektinom, vrstom vlakna koja podstiče rast korisnih bakterija u crevima. Zdrava crevna mikroflora podržava varenje, jača imunitet i pozitivno utiče na raspoloženje.

Kontrola telesne težine

Zahvaljujući vlaknima i vodi, jabuke daju osećaj sitosti i pomažu u regulaciji telesne mase. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno jedu jabuke imaju kvalitetniju ishranu i manji rizik od gojaznosti.

Manji rizik od raka

Iako nijedna namirnica ne može garantovati zaštitu od raka, jabuke mogu smanjiti rizik od određenih vrsta, uključujući rak dojke, pluća i debelog creva. Polifenoli pomažu u sprečavanju razmnožavanja abnormalnih ćelija.

Podrška zdravlju mozga

Antioksidansi poput floretina štite moždane ćelije i smanjuju upale koje mogu dovesti do demencije i kognitivnog pada.

Kada je potreban oprez?

Osobe sa gihtom ili povišenom mokraćnom kiselinom treba da ograniče unos zbog fruktoze.

Oni na keto dijeti treba da znaju da srednje velika jabuka sadrži oko 25 g ugljenih hidrata.

Kod osetljivih osoba vlakna mogu izazvati nadutost – preporuka je postepeno uvođenje i dovoljan unos tečnosti.

Najbolje je jesti cele jabuke, jer sokovi često nemaju vlakna i brže podižu nivo šećera u krvi.

Autor: Dalibor Stankov