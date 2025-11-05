Prvi znaci raka pankreasa: Troje pacijenata otkriva simptome koji su ih odveli kod lekara

Najčešći simptomi raka pankreasa su bol u stomaku ili leđima, gubitak telesne težine i žutica.

Međutim, ovi problemi mogu biti znak i drugih problema - kao što su žučni kamenci, hepatitis ili čak prekomerno konzumiranje alkohola. Pa, kada bi trebalo obratiti se lekaru?

- Većina ljudi koji osećaju bol u stomaku neće imati rak pankreasa. Ali svaki bol koji traje duže od dve nedelje treba proveriti. Takođe, ako primetite da naglo gubite na težini bez ikakvog razloga, odmah o tome obavestite svog lekara. A svako ko primeti žutu boju kože ili beonjača mora odmah da se javi na pregled - objašnjava hirurg dr Metju Kac, specijalista za pankreas.

Troje pacinjenta dele svoja lična iskustva i prve simptome koji su ih naveli da potraže pomoć.

Bol u stomaku koji se širi ka leđima

- Sve je počelo kao tupi bol ispod leve dojke, u septembru 2016. godine. Toliko sam često trljala to mesto da su me ljudi pitali šta nije u redu. Na kraju mi je ćerka rekla da moram kod lekara, jer je bol postajao sve jači - seća se Rinita Benjamin, koja je imala 53 godine kada joj je dijagnostikovan rak pankreasa trećeg stadijuma.

Kombinacija bola u stomaku i leđima često se opisuje kao osećaj da imate "bolni pojas" oko struka.

- Tipična slika raka pankreasa upravo je bol u stomaku koji "zrači" ka leđima - objašnjava dr Kac.

Žutica, odnosno žućkasta boja kože i očiju, još je jedan klasičan znak raka pankreasa.

- Moja supruga je prva primetila da mi je koža požutela dok mi je nanosila losion na leđa da ublaži svrab. Pozvao sam lekara, a on je bio toliko zabrinut da mi je rekao da dođem u ordinaciju za sat vremena - priseća se Stiven Adami iz Vajominga, koji je imao 62 godine kada mu je dijagnostikovan rak pankreasa drugog stadijuma.

Svrab kože

Kod Dane Sigalos upravo je svrab bio razlog da potraži lekarsku pomoć.

- Na redovan pregled sam otišla tokom Dana zahvalnosti 2022. godine, osećajući se sasvim dobro - priseća se Sigalos kojoj je tada bilo 64 godine i kod koje je otkriven rak pankreasa u prvom stadijumu.

Neobjašnjiv gubitak težine

Nenamerni gubitak telesne mase čest je simptom mnogih karcinoma digestivnog trakta, uključujući i rak pankreasa.

Ovaj gubitak može nastati zbog:

upalnih proteina koje oslobađa tumor

žutice, bola ili drugih simptoma koji ometaju ishranu

mehaničkih prepreka u organima za varenje

Sve to može dovesti do smanjenog apetita i nedovoljnog unosa hranljivih materija. Ako primetite brz i neobjašnjiv gubitak kilograma, važno je da o tome obavestite svog lekara.

- Gubitak 5% telesne mase u roku od mesec dana je razlog za ozbiljnu zabrinutost. Ali i svaki gubitak od preko četiri - pet kilograma u periodu od tri do šest meseci treba ispitati ako se ne može objasniti promenom ishrane, fizičke aktivnosti ili terapije -kaže dr Kac.

Ne ignorišite neodređene simptome

Drugi mogući znaci raka pankreasa uključuju:

taman urin ili svetla stolica

nadutost ili osećaj sitosti

mučnina, povraćanje ili loše varenje

umor

gubitak apetita

nagla pojavu dijabetesa

Nažalost, rak pankreasa često ne izaziva simptome u ranim fazama, pa se bolest otkriva tek kada uznapreduje i postane teže izlečiva.

- Ne mogu vam reći koliko sam puta imao pacijente koji su mesecima trpeli bolove, nadutost ili dijareju i nisu smatrali da treba da to pomenu lekaru. Nemojte zanemarivati takve simptome, posebno ako traju duže vreme ili se javljaju kod starijih osoba. Možda nisu posledica raka pankreasa, ali svakako zaslužuju da budu provereni - kaže dr Kac.

Autor: A.A.