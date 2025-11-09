Od svih orašastih plodova, ovaj najviše doprinosi zdravlju: Šaka dnevno čuva i srce i mozak

Orašasti plodovi su prava riznica hranljivih materija, ali jedan među njima se izdvaja po svojim moćnim benefitima – indijski orah.

Ova ukusna užina ne samo da prija nepcu, već i čini čuda za vaše srce, mozak i imunitet.

Srce pod zaštitom Indijski orah je bogat zdravim mastima, vlaknima i mineralima poput bakra, magnezijuma i kalijuma. Ove supstance pomažu u snižavanju holesterola i regulaciji krvnog pritiska, čime štite vaše srce. Samo 10 komada dnevno može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Mozak u punoj snazi Zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama i antioksidansima, indijski orah poboljšava pamćenje, koncentraciju i štiti mozak od starenja. Idealna užina za sve koji žele da očuvaju mentalnu bistrinu!

Imunitet na delu Cink, bakar i vitamin E iz indijskog oraha jačaju imuni sistem i pomažu telu da se izbori sa infekcijama. Redovno konzumiranje čini organizam otpornijim i vitalnijim.

Balans je ključ Iako je zdrav, preterivanje s indijskim orasima može izazvati nadimanje, glavobolje, alergije i gojenje. Preporučena doza je do 10 komada dnevno, a maksimum 15 – i to samo povremeno.

Indijski orah je superhrana, ali samo ako ga konzumirate pametno. Uključite ga u ishranu, ali ne zaboravite – umerenost je najzdravija navika!

Autor: Dalibor Stankov