Tri supe za jačanje imuniteta! Hranljive, jeftine i štite od virusa

Osećate da vas hvata prehlada? Umesto da odmah posegnete za lekovima, razmislite o pripremi domaće supe.

Nutricionista Robi Padik za Daily Mail savetuje da redovno konzumiranje supa može pomoći telu u borbi protiv prehlade i gripa, posebno tokom hladnih zimskih meseci. Iako vas jedna činija neće izlečiti, može ojačati imunitet jer su supe prirodno bogate hranljivim materijama i lako se vare.

Padik ističe da mnogi danas imaju problema sa varenjem i zdravljem creva, a upravo su domaće supe odličan način da telo dobije potrebne nutrijente. Proteini iz mesa se lakše razgrađuju, a povrće i začini poput luka, belog luka i đumbira dodatno pomažu jer sadrže brojne antioksidanse. Savetuje da se izbegavaju gotove supe iz konzerve jer često sadrže dodatne šećere. Najzdravije su one koje sami pripremimo od svežih sastojaka.

Šta kaže nauka? Studija iz 2022. godine, sprovedena nakon pandemije kovida-19, pokazala je da tradicionalne supe poput pileće i ječmene zaista pomažu pri oporavku. Pacijenti koji su redovno jeli supu brže su se oporavljali, imali blaže simptome poput zapušenog nosa, umora i bola u grlu, a u nekim slučajevima zabeležene su i niže vrednosti upalnih markera u organizmu.

Osim što greje telo, supa pomaže u razređivanju sluzi, smanjuje upale i jača imunitet zahvaljujući vitaminima A i C, kao i prirodnim antibakterijskim jedinjenjima iz bilja i povrća. Nutricionista Padik podelio je tri recepta za supe koje ne samo da greju – već i leče.

Gulaš supa

Lakša verzija goveđeg gulaša, ali zadržava sve važne sastojke koji pomažu imunitetu. Sadrži puno belog luka (alicin), a grčki jogurt doprinosi zdravlju creva kao prirodni probiotik.

Sastojci: Maslinovo ulje, luk, beli luk, mlevena paprika Govedina, pečurke, šargarepa Goveđi bujon, paradajz iz konzerve, krompir Grčki jogurt, svež peršun

Priprema: Luk i beli luk propržiti na ulju, dodati meso, pa pečurke i šargarepu. Sipati bujon i paradajz, dodati začine. Kuvati sat vremena, zatim dodati krompir i kuvati dok ne omekša. Poslužiti sa jogurtom i peršunom.

Supa od paradajza

Domaća verzija bez dodatog šećera. Dodati beli pasulj za više proteina i duži osećaj sitosti.

Sastojci: Maslinovo ulje, šargarepa, luk, beli luk Paradajz iz konzerve, beli pasulj (cannellini) Povrtni bujon, pavlaka za kuvanje Svež bosiljak

Priprema: Pržiti šargarepu i luk na ulju, dodati beli luk. Dodati paradajz i kuvati 25 minuta. Dodati pasulj i bujon, kratko prokuvati. Umutiti pavlaku i izmiksati supu dok ne postane glatka. Poslužiti sa bosiljkom.

Supa od pečenog karfiola i komorača

Karfiol i komorač su puni vitamina i antioksidanasa. Slanina i lešnici daju bogat ukus i sitost.

Sastojci: Karfiol, komorač, ljutika, beli luk Pileći bujon, pavlaka za kuvanje, voda Slanina, lešnici, vlašac Lovorov list

Priprema: Ispeći karfiol, dok se prži komorač, ljutika i beli luk. Spojiti sa bujonom i pavlakom, začiniti i kuvati dok sve ne omekša. U posebnoj tavi propržiti slaninu i lešnike. Na kraju izmiksati supu i poslužiti sa prženom slaninom i lešnicima.

Autor: Dalibor Stankov