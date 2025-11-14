'2 nedelje sam jela ovsene pahuljice za doručak, otkrila sam neočekivane efekte' Šta kažu stručnjaci na ovo?

Kada je u pitanju doručak, izbori su razni i možemo da eksperimentišemo sa hranom koju bismo da unesemo u organizam.

Iako postoje i oni nešto loši izbori po tom pitanju, trudimo se da to ipak budu neke namirnice koje će nam dati snagu i energiju, kao što su recimo ovsene pahuljice. Međutim, da li je dobro da ih jedemo svako jutro?

Ovaj eksperiment je sprovela jedna devojka - svako jutro je uzimala ovsene pahuljice za doručak i otkrila nam koji je ishod ovog 'projekta'."Oduvek sam bila 'jogurt devojka'. Grčki jogurt sa voćem i orasima? Uvek! Kombinacije i mešavine ukusa grčkog jogurta bile su moj omiljeni jutarnji izbor godinama. Ipak, to ne znači da ponekad ne napravim izuzetak. Da, priznajem: nedavno sam započela ljubavnu aferu sa... ovsenom kašom.

Obožavam ovsenu kašu. Zapravo, pravim pauze od svog jogurt doručka svaka dva meseca kako bih nekoliko jutara zaredom uživala u toplim, kremastim žitaricama. Takođe, ponekad je jedem i za laganu večeru kada mi se prosto jede nešto tako. Zato, kada sam dobila izazov da jedem ovsenu kašu svakog dana tokom dve nedelje, bila sam spremna.

Obično jedem običnu ovsenu kašu - bez šećera, putera i dodataka. Ovog puta, međutim, bila sam uzbuđena što mogu da smislim različite načine na koje ću jesti svoju dnevnu porciju ovsa i radoznala da vidim kakav će efekat to imati na moje telo", rekla je ova devojka.

Šta kažu stručnjaci?

- Ovas je prava nutritivna sila. Pun je rastvorljivih vlakana, koja mogu da snize nivo holesterola, podrže zdravlje creva i održe osećaj sitosti. A pošto su ovas integralni ugljeni hidrat, vari se postepeno, što pomaže da se obezbedi stabilna, dugotrajna energija bez naglog pada - kaže Don Džekson Blatner, registrovani dijetetičar i specijalista sportske ishrane iz Čikaga.

Jedenje ovsa može biti i znak posvećenosti opštem, emocionalnom zdravlju. Zanimljivo je da je nedavna studija iz Holandije otkrila da ljudi koji jedu ovas obično više vode računa o svom zdravlju i motivisani su da uče o medicinskim stanjima, kao što je visok holesterol, i da ih izbegavaju. Ima smisla: jedna zdrava promena, kao što je prelazak na ovsenu kašu za doručak, može vas inspirisati da uvedete i druge zdrave navike.

Šta se desilo kada sam jela ovas svakog dana?

"Odlučila sam da svakog dana tokom perioda od 14 dana unesem otprilike jednu šolju ovsa, u bilo kom zdravom obliku na koji mi se tog dana bude jelo. Prvo sam se fokusirala na doručak. Prvog dana sam počela sa svojom uobičajenom činijom obične ovsene kaše, a zatim sam dva naredna jutra jela ovsenu kašu sa voćem - bananom jednog dana, a jabukama i cimetom sledećeg. Četvrtog dana sam u običnu ovsenu kašu umešala čisti javorov sirup, pre nego što sam prešla na hladnu ovsenu kašu pripremljenu preko noći, koju sam jela naredna dva dana. Prvu nedelju sam završila zdravom ovseno-zdravom pločicom kao užinom između ručka i večere.

Pre nego što sam započela ovaj izazov, znala sam da problemi sa varenjem, poput nadimanja, mogu da se pojave kada povećate unos vlakana, pa sam zato počela sa običnom ovsnom kašom i postepeno prešla na druge vrste ovsa, na koje moje telo nije bilo toliko naviknuto. Tokom druge nedelje uvela sam više raznovrsnosti. Zaista volim puding od čija semenki i ovsa, pa sam ga jela četiri puta - u verziji sa kafom, sa jabukom, sa vanilom i sa borovnicama. Petog dana te nedelje pojela sam niskomasen mafin od ovsnih mekinja kao užinu, a dve poslednje večeri izazova završila sam ovsnom kašom od mekinja.

Glavni efekat koji sam primetila kada sam 'ušla u ritam' jedenja ovsa bio je, zaista, više energije. Posle tri dana doručkovanja ovsene kaše, otišla sam u svoju uobičajenu šetnju od oko 6,5 kilometara i primetila da se krećem brže, uz manje napora. Zatim sam imala nekoliko veoma aktivnih dana - mnogo hodanja, kupovine, podizanja teških stvari u gepek i bila sam srećna što sam primetila da imam znatno više izdržljivosti nego inače. Šestog dana sam opet prešla istu razdaljinu i smanjila vreme šetnje za 15 minuta, a da se nisam ni trudila. Kasnije te nedelje, kraća šetnja od 3 kilometra bila je takođe brža, i uopšte nisam bila umorna posle nje. Bilo je neverovatno i motivišuće videti dokaz da mi složeni ugljeni hidrati iz ovsa zaista pomažu da izdržim više nego uz moj uobičajeni (i zdravi!) jogurt doručak.

Imam sreće što nemam nikakve ozbiljne zdravstvene probleme, pa ne mogu da kažem da je jedenje ovsene kaše promenilo nešto u vezi sa mojim varenjem ili snizilo moj krvni pritisak.

Ipak, primetila sam veoma izražen osećaj sitosti između doručka i ručka. Doručkujem rano, oko 5:30, ali nisam osećala glad sve do 11:30, kada je vreme za ručak. Šest sati sitosti je prilično dobar rezultat! Već sam znala da me ovsena kaša zasiti, ali sam bila prijatno iznenađena koliko dugo me držala sitom! Možda je taj osećaj sitosti koji sam imala i zbog toga što je ovas dobar izvor proteina - skoro koliko i jedna šolja jogurta, u zavisnosti od vrste koju jedete", izjavila je ova devojka.

Ovas može pomoći u zaštiti kardiovaskularnog sistema

U jednoj novijoj studiji na životinjama, kanadski istraživači su otkrili da konzumacija ovsa štiti sistolnu funkciju srca i snižava nivo holesterola. Druga njihova studija pokazala je da ovas snižava krvni pritisak i sprečava srčanu disfunkciju. Istraživači veruju da je upravo proteinska komponenta ovsa zaslužna za ove pozitivne efekte.

Ovsena kaša pomaže redovnom pražnjenju creva

Rastvorljiva vlakna u ovsima zadržavaju vodu u stolici, čineći je većom i mekšom, što olakšava pražnjenje. Istraživanja sugerišu da vlakna pomažu i u prevenciji zatvora. Ključno je, međutim, piti dosta vode kako bi vlakna mogla da obave svoj posao.

Ovsena kaša podržava zdravlje creva

Vaš crevni mikrobiom je ključan za dobro varenje, a može igrati ulogu i u drugim aspektima zdravlja. Istraživanja pokazuju da beta-glukan, rastvorljivo vlakno iz ovsa, odoleva varenju u tankom crevu i stiže do debelog creva, gde hrani i jača crevni mikrobiom.

Ovsena kaša može pomoći u kontroli telesne težine

Ako pazite na težinu, beta-glukan u ovsima može pomoći da se osećate siti duže vreme, pokazala su istraživanja.

Da li je bezbedno jesti ovsenu kašu svakog dana?

Jeste, prema klinici Mejo ali nije baš preporučljivo jesti je više puta dnevno.

- Previše dobrog i dalje je previše. Ovas je zdrav, ali ako ga jedete u velikim količinama bez raznovrsnosti u ishrani, to može da potisne unos drugih hranljivih materija ili izazove nadimanje zbog velike količine vlakana. Ključ je u ravnoteži. Uparite ovsenu kašu sa proteinima i menjajte vrste integralnih žitarica tokom dana - kaže Blatner.

Previše ovsene kaše može dovesti i do neprijatnih nuspojava.

- Unošenje previše vlakana prebrzo može izazvati nadimanje, gasove i druge probleme sa varenjem - objašnjava Mur.

Autor: S.M.