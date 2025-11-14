Povrće koje usporava starenje i jača imunitet, a mnogi ga izbegavaju!

Karfiol, povrće iz porodice krstašica, sve je popularniji među ljubiteljima zdrave ishrane – i to s dobrim razlogom.

Bogat je nutrijentima, siromašan kalorijama i ugljenim hidratima, a njegova redovna konzumacija povezuje se sa nizom zdravstvenih koristi. Samo jedna šolja sirovog karfiola obezbeđuje više od 75 odsto preporučene dnevne doze vitamina C, što ga čini namirnicom koju vredi uvrstiti u jelovnik, piše Health.com.

Pomoć pri mršavljenju i održavanju telesne težine

Karfiol je idealna namirnica za sve koji žele da smanje telesnu masu ili je održavaju. Jedna šolja sirovog karfiola sadrži oko 2 grama vlakana i gotovo 100 grama vode, što daje osećaj sitosti i pomaže u kontroli apetita. Vlakna usporavaju probavu, stabilizuju energiju i podstiču zdrave prehrambene navike.

Prirodna zaštita od upala

Bioaktivni spojevi iz karfiola dokazano smanjuju upalne procese. Antioksidansi neutrališu slobodne radikale i pomažu da se spreče oštećenja ćelija, čime se smanjuje rizik od hroničnih bolesti i usporavaju procesi starenja.

Impresivan nutritivni profil

U samo jednoj šolji sirovog karfiola nalazi se više od 75 odsto preporučene dnevne doze vitamina C, ključnog za sintezu kolagena, apsorpciju gvožđa, jačanje imuniteta i obnovu DNK. Karfiol je bogat i vitaminom K koji podržava zdravlje kostiju, kao i holinom, važnim za pamćenje, spavanje i funkciju mišića. Sadrži i manje količine vitamina B grupe, magnezijuma, mangana, fosfora i kalijuma.

Smanjen rizik od hroničnih bolesti

Istraživanja pokazuju da povrće iz porodice krstašica smanjuje rizik od bolesti srca, raka pa čak i ukupne smrtnosti. Prirodne materije iz karfiola štite krvne sudove od upale, a pojedina istraživanja sugerišu da mogu usporiti rast ćelija raka debelog creva.

Podrška zdravoj probavi

Većina ljudi ne unosi preporučenu dnevnu količinu vlakana, a karfiol je jednostavan način da se taj nedostatak nadoknadi. Vlakna hrane dobre bakterije u crevima, smanjuju upale i podstiču redovnu probavu, što doprinosi zdravlju digestivnog trakta.

Usporavanje starenja uz sulforafan

Karfiol sadrži sulforafan, moćni prirodni spoj koji može blagotvorno uticati na gene uključene u procese starenja. Sulforafan podstiče detoksikaciju, smanjuje upale, štiti DNK i može usporiti kognitivni pad povezan sa godinama.

Zamena za ugljene hidrate

Za sve koji prate ishranu sa niskim unosom ugljenih hidrata, karfiol je savršena alternativa klasičnim prilozima. „Pirinač od karfiola“ omogućava značajno smanjenje kalorija i ugljenih hidrata bez gubitka volumena obroka. Na primer, 3/4 šolje pirinča od karfiola sadrži samo 15 kalorija, dok ista količina kuvane bele pirinča ima oko 242 kalorije.

Prirodna potpora detoksikaciji

Enzimi u karfiolu pomažu organizmu u razgradnji i uklanjanju toksina, čineći ga odličnim saveznikom u održavanju zdrave detoksikacije tela.

Mogući rizici

Karfiol sadrži FODMAP ugljene hidrate koje neki ljudi teže vare. Kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom, odnosno kod onih sa sindromom iritabilnog creva (SIC), nagli porast unosa može izazvati gasove, nadutost, bol u stomaku ili dijareju.

Kako ga uvrstiti u ishranu?

Može se jesti sirov, kuvan, pečen ili uklopljen u različita jela. Odličan je u smutijima i ovsenim kašama, pečen sa maslinovim uljem i začinima, ili kao zamena za pirinač i krompir. Osim klasičnog belog, dostupni su i ljubičasti, zeleni i narandžasti karfiol, bogatiji antioksidansima.

Autor: Dalibor Stankov