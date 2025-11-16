Kafa je melem za jetru, samo ako se konzumira na ovaj način!

Kafa je melem za jetru iako to nikad ne bi mogli ni da pomislite.

Znate li da kafa štiti jetru od oštećenja?

Kafa je melem za jetru, jedan od omiljenih napitaka je skoro kao lek za jetru. Međutim Iako može pozitivno da utiče na organizam, kafa može imati i negativne, neželjene efekte ukoliko preteramo.

Znate li da kafa štiti jetru od oštećenja? Iako niko to ne bi mogao ni da pomisli,

Kafa je deo deo jutarnjeg rituala miliona ljudi ove naše planete, a zbog svog osnovnog sastojka, kofeina, često se istražuje.

Iako postoje razni načini da se razbudite, kafu teško da može nešto da zameni.

A osim što podiže energiju i razbuđuje nas, neke studije pokazale su da može smanjiti rizik od srčanih bolesti i dijabetesa, ali takođe može uticati i na zdravlje jetre.

Istraživanja su pokazala, kafa je melem za jetru, ima hepatoprotektivni efekat, što znači da štiti jetru od oštećenja. Važno je napomenuti da to odnosi na crnu kafu – bez ikakvih dodataka, a da sve što u nju dodajete može da umanji njene efekte, piše healthline.com.

Kafa smanjuje rizik od fibroze jetre

Fibroza jetre predstavlja ozbiljan zdravstveni problem do kog dolazi usled nagomilavanja ožiljačnog tkiva na jetri. To počinje potom da utiče na funkcionisanje jetre, ali u ranijim fazama fibroza može da se preokrene promenom životnih navika i primenom adekvatnih lekova.

Studija objavljena u „Žurnalu hepatologije“ utvrdila je da redovno konzumiranje kafa (i čaja) pomaže u smanjenju rizika od fibroze jetre. Naime, jedan od načina da se testira fibroza jeste merenjem čvrstine jetre, a ova studija je pokazala da je taj organ mekaniji kod onih koji piju kafu.

Kafa je dobra za enzime

U jetri se nalaze enzimi koji ubrzavaju određene procese u telu, poput razlaganja i izbacivanja toksina, proizvodnje žuči i slično. Ukoliko telo proizvodi previše enzima, oni mogu da dospeju u krvotok, što može da bude znak oštećenja ili bolesti jetre. Istraživanja su pokazala da konzumiranje kafe može da smanji koncentraciju enzima u jetri, te time smanjuje i rizik od bolesti i oštećenja tog organa.

Oprez s količinom

Iako može pozitivno da utiče na organizam, kafa može imati i negativne, neželjene efekte za zdravlje jetre ukoliko preteramo.



Ljudi koji imaju ozbiljnijih zdravstvenih problema treba da pitaju lekara da li smeju i koliko smeju kafa da popiju u toku dana.

Autor: A.A.