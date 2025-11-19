Ovo povrće usporava starenje, topi kilograme i jača imunitet, a mnogi ga i dalje preskaču

Karfiol, povrće iz porodice kupusnjača, poslednjih godina postaje sve popularniji među ljubiteljima zdrave ishrane i to s razlogom. Nutritivno je bogat, a uz to ima malo kalorija i ugljenih hidrata. Samo jedna šolja svežeg karfiola obezbeđuje više od 75% dnevne potrebe za vitaminom C, zbog čega bi ova namirnica trebalo češće da se nađe na tanjiru.

Pomaže u mršavljenju i održavanju telesne težine

Karfiol je odličan izbor za sve koji žele da smršaju ili da lakše kontrolišu apetit. Jedna šolja sadrži oko 2 grama vlakana i skoro 100 grama vode, što povećava sitost i smanjuje potrebu za grickanjem. Vlakna dodatno pomažu sporijoj probavi i stabilnijem nivou energije.

Prirodna zaštita od upala

Ovo povrće obiluje bioaktivnim jedinjenjima koja smanjuju upalne procese u organizmu. Antioksidansi neutralisu slobodne radikale i štite ćelije od oštećenja, čime se smanjuje rizik od hroničnih bolesti i usporavaju procesi starenja.

Impresivan sastav hranljivih materija

U samo jednoj šolji sirovog karfiola nalazi se visok procenat vitamina C – važnog za imunitet, apsorpciju gvožđa, sintezu kolagena i obnavljanje ćelija. Sadrži i vitamin K za zdravlje kostiju, kao i holin koji podržava rad mišića, pamćenje i kvalitetan san. Tu su i manji, ali važni tragovi vitamina B grupe, magnezijuma, fosfora, mangana i kalijuma.

Smanjuje rizik od ozbiljnih bolesti

Brojna istraživanja povezuju konzumaciju kupusnjača, uključujući karfiol, sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti, raka i produženog životnog veka. Njegovi prirodni sastojci deluju protivupalno i štite krvne sudove, a neka istraživanja ukazuju da mogu usporiti razvoj ćelija raka debelog creva.

Podrška zdravoj probavi

Veliki broj ljudi unosi manje vlakana nego što je preporučeno, a karfiol je jednostavan način da se taj nedostatak nadoknadi. Vlakna hrane dobre bakterije u crevima, smanjuju upale i pospešuju redovnu probavu.

Sulforafan — saveznik mladalačkog izgleda

Karfiol sadrži sulforafan, moćan prirodni spoj koji utiče na gene odgovorne za procese starenja. Pomaže detoksikaciji, štiti DNA, smanjuje upale i može usporiti kognitivni pad koji dolazi s godinama.

Odlična zamena za ugljene hidrate

Za one koji prate ishranu sa smanjenim unosom ugljenih hidrata, karfiol je idealan kao zamena za klasične priloge. “Karfiol pirinač” je sve popularniji jer drastično smanjuje kalorijski unos. Primer: 3/4 šolje karfiol pirinča sadrži oko 15 kalorija, dok ista količina bele pirinča ima oko 240.

Podrška prirodnoj detoksikaciji

Enzimi iz karfiola pomažu telu da se oslobodi toksina, pa je redovna konzumacija odlična za održavanje zdravog sistema detoksikacije.

Moguće neželjene reakcije

Karfiol sadrži FODMAP ugljene hidrate koji kod osetljivih osoba mogu izazvati nadutost, gasove ili nelagodnost u stomaku. Ljudi sa sindromom iritabilnog creva trebalo bi da uvode ovu namirnicu postepeno.

Kako ga uključiti u ishranu?

Može se jesti svež, kuvan, pečen ili dodat u različita jela. Odličan je u smutijima i kašama, kao hrskav prilog pečen u rerni ili kao niskokalorična zamena za pirinač ili krompir. Osim klasičnog belog, postoje i ljubičaste, zelene i narandžaste sorte koje su još bogatije antioksidansima.

Autor: Jovana Nerić