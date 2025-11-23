Definitivno najotrovnije voće i povrće: Prepuno je pesticida, a mnogi ga jedu svaki dan

Jagode i spanać sadrže najviše otrova. Ovo je definitivno najotrovnije voće i povrće prepuno pesticida. Tu je i grožđe.

Voće i povrće su glavni sastojci zdrave hrane. Ali izbegavanje voća i povrća koji su najviše tretirani pesticidima je važan korak ka zdravijem životu. Definitivno najotrovnije voće i povrće su jagode i spanać koji sadrže najviše otrova.

Voće i povrće su ključne komponente zdrave ishrane, ali je jednako važno da budu bezbedni za jelo – što znači da su čisti od prljavštine i pesticida.

Svake godine od 2004. godine, Radna grupa za životnu sredinu (EVG), neprofitna organizacija koja ima za cilj da učini životnu sredinu zdravijom, rangira neorganske proizvode sa najviše pesticida koje nazivaju „12 prljavih“.

„Ove godine, utvrđeno je da je 75 procenata svih uzorkovanih konvencionalnih svežih proizvoda sadržalo ostatke potencijalno štetnih pesticida“, navodi EVG. „Ali za kod onih koji su ušli u „12 prljavih“, ogromnih 95 procenata uzoraka sadrži pesticide“, prenosi CNBC.

Najotrovnije voće, jagode, i povrće, spanać, ponovo su zauzeli prva dva mesta na ovogodišnjoj listi. Posebno treba obratiti pažnju i na „veliki skok“ grožđa.

„Neki pesticidi su u studijama na ljudima povezani sa problemima koji uključuju pobačaje, urođene mane i smetnje u učenju ili razvoju kod dece“, navode Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Zato obratite pažnju na kompletnu listu od voća i povrća sa najvećim količinama pesticida:

Jagode

Spanać

Kelj, raštan…

Grožđe

Breskve

Kruške

Nektarine

Jabuke

Babura i ljuta paprika

Trešnje

Borovnice

Boranija.

Autor: A.A.