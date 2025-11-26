Ujutru dodajte samo 1 sastojak u kafu: Creva će vam biti zahvalna, probava radi kao sat

Evo šta kažu stručnjaci - probava radi kao sat ako u jutarnju kafu dodate ovaj ukusni sastojak.

Ljudi ga dodaju već nedeljama i svi pričaju isto - od kada stavljaju kakao u kafu, nadutost nestaje i probava radi kao sat!

Sve veći broj istraživanja i mreža stručnjaka za zdravlje creva podržavaju ideju da kafa može imati koristi za digestivni trakt.

„Polifenoli u kafi mogu hraniti korisne bakterije creva, podstičući rast i aktivnost. Oni takođe mogu pomoći u ograničavanju rasta „loših“ bakterija, kaže Džozef Salhab, američki gastroenterolog iz Davenporta.

Naglasio je da se sve ove „blagodeti” mogu dodati i sa kašičicom kakao praha u šoljicu kafe. Kada je u pitanju varenje, kafa i kakao imaju posebne prednosti.

Zašto ova kombinacija deluje čudesno

Kafa i kakao zajedno nisu samo ukusan par – oni čine mali “tim” za vašu probavu. Kafa pokreće creva i stimuliše varenje, dok kakao hrani dobre bakterije i smiruje nadutost. Kada ih spojite, svaki gutljaj postaje trenutak u kojem se telo prirodno oslobađa viška gasova i neprijatnosti, a probava radi kao sat.

Odrasli bi trebalo da ciljaju na 25 do 38 grama kakao vlakana dnevno, što se postiže dodavanjem kašike ili dve kakao praha u jutarnju šoljicu kafe.

Saveti za maksimalni efekat

Da bi jutarnji ritual sa kakaom dao najbolji rezultat, probajte sledeće:

Ne pijte na prazan stomak - prvo pojedite nešto malo, kao keks, voće ili jogurt. Tada dodajte kakao u kafu i creva će raditi bez napora.

Koristite prirodni kakao - najbolje je bez dodatog šećera i aroma. Tako telo dobija vlakna i polifenole koji čine čudo za varenje.

Pratite količinu - dovoljna je 1–2 kašičice po šoljici kafe. Više nije potrebno i može biti previše za nežan stomak.

Topla šoljica, lagano mešanje - umesto da samo sipate kakao, dobro promešajte dok se potpuno ne rastvori. Svaki gutljaj postaje blag za creva.

Napravite jutarnju rutinu - svaki dan isto vreme, ista priprema. Probava voli predvidljivost, a ovim malim ritualom ona radi savršeno, kao sat.

Probajte ovaj mali jutarnji ritual i osetite kako se telo konačno smiruje. Već posle nekoliko dana probava radi kao sat, a vi ulazite u dan prepuni energije!

