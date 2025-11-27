Evo koji je najbolji položaj za spavanje ako sedite po ceo dan - VAŽNI SAVETI!

Radimo ceo dan i spavamo celu noć, ali retko razmišljamo o tome da li nam položaj u kom spavamo pomaže ili nam zapravo šteti. Saznajte koji je najbolji položaj za spavanje ako preko dana puno sedite.

Dugotrajno sedenje povezano je s viškom kilograma, kardiovaskularnim problemima i dijabetesom tipa 2, a istraživanja pokazuju da je čak 80 posto poslova u SAD-u "sedelačko". S obzirom na to da većinu budnog vremena provodimo ispred računara, u automobilu ili za stolom, pritisak na kičmu i držanje postaje sve očigledniji problem, prenosi 24sata.hr.

Nakon celog dana sedenja – koji je najbolji položaj za spavanje?

Prema rečima kiropraktičara dr Džejkoba Lešera, najbolji položaj za osobe koje veći deo dana sede jeste spavanje na leđima s lagano podignutim nogama ili savijenim kolenima. Takav položaj omogućuje kičmi da se izduži, dok se napetost u kukovima, skraćenim zbog dugotrajnog sedenja, smanjuje.

Kada sedimo, kukovi su savijeni pod uglom od 90 stepeni, što s vremenom postaje „nova nula“ za telo. Ležanjem na leđima bez potpore nogu, skraćeni mišići povlače lumbalni deo kičme. Lagano podizanje nogu ublažava to povlačenje i rasterećuje donji deo leđa.

Kako dugotrajno sedenje menja kičmu

Osim što može uzrokovati bol i mišićno-koštane tegobe, preterano sedenje povezano je i s promenama u radu mozga i poteškoćama s pamćenjem. Ipak, malo ljudi brine zbog posledica lošeg držanja – istraživanje Orlando Healtha iz 2019. pokazalo je da je samo 47 posto ispitanika zabrinuto zbog svoje posture.

Dr Lešer naglašava da telo stalno prilagođava svoju „normalnu“ poziciju. Ako većinu dana sedimo, telo će sedelački položaj početi da doživljava kao prirodan, dok će stajanje, hodanje i vežbanje postati „nenormalni“. To povećava rizik od trošenja zglobova i povreda, naročito kod aktivnih osoba.

Spavanje zato može biti dragoceno vreme za oporavak – položaj u kojem spavamo omogućuje mišićima, tkivu i zglobovima da se opuste i vrate izgubljenu pokretljivost.

Saveti za osobe koje spavaju na boku

Dr Gbolahan Okubadejo, ortopedski hirurg iz Njujorka, ističe da spavanje na leđima smanjuje napetost u vratu i ramenima nakupljenu tokom dana. Aki ako spavate na boku, preporučuje se da stavite jastuk između kolena kako bi se kukovi i lumbalni do kičme poravnali.

Jastuk za glavu trebao bi da pupuni prostor između ramena i glave bez podizanja ili spuštanja vrata. Preusko sklupčavanje u fetusni položaj treba izbegavati jer može da optereti donji deo leđa. Savetuje da spavanje na stomaku treba izbegavati jer savija vrat i ramena.

Pre spavanja korisno je napraviti kratko istezanje kako bi se oslobodila napetost nakupljena dugotrajnim sedenjem.

Kako odabrati odgovarajući jastuk i dušek

Ne postoji univerzalno rešenje, ali stručnjaci predlažu nekoliko osnovnih pravila:

Jastuci:

Za spavanje na leđima najbolji su jastuci s blagim anatomskim oblikom koji sledi prirodnu krivinu vrata.

Onima koji spavaju na boku treba deblji jastuk koji popunjava prostor između glave i ramena.

Za spavače na stomaku – položaj koji se najmanje preporučuje – bolji je vrlo tanak jastuk ili spavanje bez jastuka.

Dušek:

Odabir dušeka je individualniji, ali prioritet je uvek kvalitetan, obnavljajući san.

Osobe s bolovima u donjem delu leđa često bolje spavaju na tvrđem madracu.

Tvrđe podloge manje prate konture tela, što omogućuje kičmi da se tokom noći izduži.

Podignute noge, kao što stručnjaci preporučuju, mogu dodatno olakšati opterećenje donjeg dela leđa, piše msn.

Autor: S.M.