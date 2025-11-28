Izostanak menstruacije, promena težine: Kada bi trebalo da se obratite endokrinologu?

Hormoni su nevidljivi dirigenti našeg tela – upravljaju energijom, raspoloženjem, apetitom, snom, pa čak i otpornošću organizma. Kada njihova ravnoteža nije savršena, telo šalje signale koji se ne smeju ignorisati.

Često ih ne prepoznajemo odmah, pa problemi mogu eskalirati i uticati na svakodnevni život. Endokrinolog je stručnjak koji može da "prevede" poruke tela i otkrije da li hormoni rade kako treba.

Pravovremena poseta može značajno poboljšati kvalitet života i sprečiti ozbiljnije komplikacije.

1. Neprestan umor koji ne nestaje ni posle sna – znak da hormoni možda sabotiraju tvoju energiju

Osećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon dobrog odmora ili kvalitetnog sna često je znak disbalansa hormona štitne žlezde ili kortizola.

Telo vam na ovaj način šalje poruku da metabolički procesi ne funkcionišu kako treba, a obično jedan jednostavan krvni test može otkriti uzrok.

Pravovremena reakcija omogućava vraćanje energije i normalizaciju svakodnevnog funkcionisanja.

2. Misteriozne promene težine koje ignorišete na sopstveni rizik

Nepredvidivo dobijanje ili gubljenje kilograma može biti posledica promena u radu hormona insulina ili štitne žlezde.

Čak i uz istu ishranu i fizičku aktivnost, telo može drugačije skladištiti energiju i masnoće. Poseta endokrinologu može pomoći da se utvrdi pravi razlog, a samim tim i da se spreče dugoročne posledice po zdravlje i metabolizam.

3. Raspoloženje na "ringišpilu" i iznenadni emocionalni talasi – hormoni šalju SOS signal

Ako osećate nagle promene raspoloženja, anksioznost, nervozu ili tugu bez jasnog povoda, hormonski disbalans može biti glavni krivac.

Menadžment stresa, balans hormona i pravovremena terapija mogu smanjiti emocionalne oscilacije i vratiti osećaj stabilnosti.

4. Zaboravljanje ciklusa, stalna žeđ i suva usta – mali signali, veliki problem

Problemi sa menstrualnim ciklusom, kao što su preskakanje menstruacije, intenzivna krvarenja ili višemesečni izostanci, često ukazuju na sindrom policističnih jajnika ili poremećaje u radu štitne žlezde.

S druge strane, neprestana žeđ i često mokrenje mogu biti prvi simptomi dijabetesa. Pravovremena dijagnoza od strane endokrinologa može sprečiti ozbiljne komplikacije i vratiti ravnotežu u hormonski sistem.

Autor: S.M.