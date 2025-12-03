Jelena iz Zemuna je smršala 83 kg za 18 meseci: Poslala je poruku koju bi svaka žena trebalo da pročita (VIDEO)

Nekad se pojavi žena koja vas natera da zastanete i zapitate se zašto ste sebi poslednji na listi prioriteta. Jelena Drobnjak Dimitrić upravo je takva žena. Njena objava od pre nekoliko dana odjeknula je među ženama kao najglasnije moguće buđenje.

Napisala je nešto što boli koliko je tačno.

- Ako nemaš ni sat vremena za sebe u toku dana, onda negde opasno mašiš.

I tu se sve menja. Ne zato što je motivaciona, nego zato što je realna. Jelena ne piše da bismo se oduševili, nego da bismo se trgnuli. A ima pravo to da kaže. Jer iza nje nije samo priča, nego najbrutalnija moguća praksa. Za 18 meseci smršala je 83,3 kilograma. Ne slučajno. Ne magično. Ne zato što je imala sreće. Nego zato što je shvatila da hrana ne leči dušu, da čokolada ne rešava strahove i da uteha u hrani uvek postane teret.

Dnevnim ritualom protiv emocionalnog prejedanja

Zato je njena najnovija poruka tako snažna. Ona deli svoj dnevni ritual kao da je to najnormalnija stvar na svetu, a zapravo je to plan oporavka za hiljade žena koje se bore sa emotivnim prejedanjem. Piše o 15 minuta radikalne iskrenosti, 15 minuta mentalne pobede, 45 minuta pokreta, 15 minuta tišine. O tome kako telo reaguje kada ga prvi put ne kažnjavamo nego slušamo. O tome da svaki nagon za prejedanjem nije slabost nego signal.

I to je poenta. Jelena ne govori ženama da budu jake, nego da budu iskrene prema sebi. To je mnogo teže. Njoj su, naravno, na mrežama pružili neverovatnu podršku.

- I treba da budeš ponosna. Svi smo ponosni na tebe.

- Vi ste žena koja je mogla da ostane žrtva života i okolnosti, ali ste izabrali da sami pišete svoju priču. Ponosna sam na vas.

- Čestitam ti dušo na sve što si prošla, a nije te ubilo nego ojačalo. Borim se dugo... možda uspem... misliću na tebe.

"Nema utehe u hrani, Jelena"

A kad pogledate pozadinu, jasno je koliko je cena te iskrenosti bila velika. Pre nekoliko godina, u intervjuu za Telegraf, ispričala je da je godinama živela u začaranom krugu dijeta, kompulsivnog prejedanja i odlaganja. Da je u jednom trenutku imala 156 kilograma i kako je godinama pokušavala da krene od ponedeljka i od sutra. Bila je u fazi kada je hrana bila emotivni zavoj, a ne gorivo. U jednom naletu prejedanja pojela pet štangli čokolade i nazvala nutricionistkinju koja joj je rekla rečenicu koja joj je ostala zauvek: "Nema utehe u hrani, Jelena."

Ali to je samo kontekst. To je pozadina. Danas, njeno iskustvo nije samo priča o kilogramima. Ona je glas koji žene slušaju jer znaju da govori iz iskustva, a ne iz teorije.

Zato njena poruka danas zvuči jače nego ikad. Ne zato što je smršala više od 80 kilograma. Nego zato što svako slovo koje napiše dolazi iz žene koja zna kako izgleda kada hrana postane emotivni štit, i kako izgleda kad taj štit prvi put spustite.

Jelena danas uči žene da ne beže od sebe nego da se vrate sebi. Da hrana ne rešava ono što boli. Da se problemi ne tope, ali može da se otopi ono što je višak, kada prestanete da se krijete iza tanjira.

Njena poruka je danas jasnija nego svih prethodnih godina:

- Vrediš da ulažeš u sebe. Hrana nije emocija. A ako ne možeš sama, nisam daleko. Možemo zajedno. Zajedno smo jače.

Autor: A.A.