Mnogo je važnija nego što se misli: Jedna žitarica je zlata vredna za dobar rad creva, a snižava i holesterol

Ovas je namirnica koja se generacijama smatra hranom za snagu, ali tek savremena nauka potvrđuje koliko on zaista koristi našem organizmu. Zbog bogatog sastava, naročito rastvorljivih vlakana, ovas se svrstava među najefikasnije prirodne saveznike zdravlja. Redovna konzumacija može poboljšati rad digestivnog sistema, regulisati šećer u krvi, ojačati imunitet i smanjiti rizik od brojnih hroničnih bolesti.

U vremenu kada sve više ljudi traži jednostavne i dostupne načine da unapredi zdravlje, ovas se nameće kao jedna od najpametnijih i najpraktičnijih namirnica koje možemo uključiti u svakodnevnu ishranu.

Vlakna iz ovsa pokreću dobar rad creva

Ovas je posebno dragocen zbog visokog sadržaja beta-glukana – vrste rastvorljivih vlakana koja imaju izuzetno snažan efekat na zdravlje creva. Ova vlakna formiraju gel u sistemu za varenje, što omogućava sporije oslobađanje energije, bolju resorpciju hranljivih materija i stabilniji rad celog digestivnog trakta.

Ljudi koji redovno jedu ovas često primećuju smanjenje nadutosti, pravilniju stolicu i manji rizik od iritacija creva. Uravnotežena crevna mikrobiota je direktno povezana sa jačanjem imuniteta, a ovas stvara idealne uslove za razvoj korisnih bakterija. Time se smanjuje rizik od upalnih procesa u organizmu i jača prirodna odbrambena sposobnost tela.

Smanjuje loš holesterol i snižava šećer u krvi

Uloga ovsa u podršci kardiovaskularnom zdravlju izuzetno je dobro dokumentovana. Beta-glukani iz ovsa vezuju holesterol u crevima i sprečavaju njegovo prekomerno apsorbovanje, što rezultira dugoročnim smanjenjem nivoa LDL, odnosno „lošeg“ holesterola. Stabilan nivo šećera u krvi takođe doprinosi zdravlju srca, jer sprečava nagle skokove insulina i smanjuje opterećenje na krvne sudove.

Ovas je bogat i antioksidansima koji smanjuju oksidativni stres, jedan od glavnih faktora rizika za razvoj srčanih i metaboličkih oboljenja. Zbog svega toga, ovas je preporučena namirnica za osobe sa hipertenzijom, povišenim holesterolom ili genetskom predispozicijom za kardiovaskularne probleme.

Pomaže kod mršavljenja, i to na zdrav način

Ovas je jedinstven jer obezbeđuje dugotrajan osećaj sitosti bez opterećivanja organizma. Njegova vlakna usporavaju varenje i sprečavaju brzi porast šećera u krvi, čime se smanjuje osećaj gladi i potreba za čestim grickanjem. To ga čini idealnom namirnicom za osobe koje žele da regulišu telesnu težinu ili održavaju stabilnu dnevnu energiju.

Redovna konzumacija ovsa može poboljšati osetljivost na insulin, smanjiti rizik od nastanka gojaznosti i doprineti boljoj kontroli apetita. Ovas je jednostavan za pripremu, lako se uklapa u različite obroke i predstavlja savršen izbor za zdrav početak dana ili nutritivno uravnotežen međuobrok.



Autor: Jovana Nerić