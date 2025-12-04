Popularni zaslađivač je otrov za organizam: Povećava rizik od moždanog udara - budite oprezni

Erititrol je popularni zaslađivač koji mnogi smatraju sigurnom alternativom šećeru, a mogao bi da ima neočekivane posledice po zdravlje mozga i srca.

Eritritol, zaslađivač koji se nalazi u svemu, od proteinskih pločica do energetskih napitaka, dugo se smatrao sigurnom i bezopasnom zamenom za šećer.

Stekao je reputaciju idealnog rešenja za one koji žele da smanje unos kalorija. Međutim, nova naučna saznanja pokazuju da bi ovaj sveprisutni zaslađivač mogao tiho da narušava jednu od najvažnijih zaštitnih linija tela, sa potencijalno ozbiljnim posledicama po zdravlje srca i povećanim rizikom od moždanog udara, prenosi Science Alert.

Studija sprovedena na Univerzitetu Kolorado otkrila je da eritritol može direktno da ošteti ćelije krvno-moždane barijere, ključnog sistema koji štiti mozak od štetnih supstanci iz krvotoka, a istovremeno propušta neophodne hranljive materije.

Naučnici su u laboratorijskim uslovima izložili ćelije ove barijere koncentracijama eritritola koje se tipično nalaze u krvi nakon konzumacije samo jednog bezalkoholnog pića zaslađenog ovim jedinjenjem. Rezultat je bila zabrinjavajuća lančana reakcija oštećenja koja bi mozak mogla učiniti znatno ranjivijim na stvaranje krvnih ugrušaka, glavnog uzroka ishemijskog moždanog udara.

Utiče na zdravlje krvnih sudova

Istraživanje je pokazalo da eritritol deluje na nekoliko štetnih nivoa. Pre svega, izaziva oksidativni stres, preplavljujući ćelije visoko reaktivnim molekulama poznatim kao slobodni radikali, dok istovremeno slabi prirodne antioksidativne odbrambene mehanizme organizma. Ovaj dvostruki efekat narušava normalnu funkciju ćelija, a u nekim slučajevima može dovesti i do njihove smrti.

Zabrinjavajući je uticaj eritritola na sposobnost krvnih sudova da regulišu protok krvi. Zdrave sudove dinamički šire i sužavaju prema potrebama organa, održavajući ravnotežu pomoću dva ključna molekula - azotnog oksida, koji podstiče opuštanje sudova, i endotelina-1, koji izaziva njihovo sužavanje.

Studija je pokazala da eritritol remeti ovaj sistem. Smanjuje proizvodnju azotnog oksida i istovremeno povećava nivo endotelina-1. Posledica su vrlo suženi krvni sudovi, što može mozgu ograničiti dotok kiseonika i hranljivih materija.

Istraživanje takođe ukazuje na to da eritritol narušava prirodnu odbranu organizma protiv stvaranja krvnih ugrušaka. Ćelije oslobađaju tkivni aktivator plazminogena (t-PA), protein koji razgrađuje krvne ugruške pre nego što mogu izazvati štetu. Rezultati pokazuju da eritritol ometa ovaj ključni zaštitni mehanizam.

Oprezno s korišćenjem zaslađivača

Rezultati iz laboratorija potvrđuju zabrinjavajući trend koji su već zabeležile velike studije na ljudima. Istraživanje sprovedeno na hiljadama ispitanika otkrilo je da osobe sa povišenim nivoom eritritola u krvi imaju gotovo dvostruko veći rizik od srčanog udara ili drugih ozbiljnih kardiovaskularnih događaja.

Uprkos zabrinutostima, eritritol i dalje uživa poseban status među zaslađivačima. Tehnički, reč je o šećernom alkoholu, prirodnom jedinjenju koje se nalazi u voću i koje telo samo proizvodi u malim količinama.

Proizvođači ga preferiraju jer je vrlo sličan šećeru - pruža približno 80 odsto njegove slatkoće bez preterano intenzivnog ukusa, što olakšava upotrebu u receptima. Regulatorne agencije, uključujući Evropsku agenciju za bezbednost hrane, odobrile su eritritol kao siguran za konzumaciju.

Iako naučnici upozoravaju da je istraživanje sprovedeno na izolovanim ćelijama, a ne na stvarnim ljudima, rezultati ipak otvaraju ozbiljna pitanja. Zaslađivači poput eritritola mogu da pomognu u kontroli težine, ali ako njihova redovna upotreba potencijalno oštećuje krvno-moždanu barijeru, to bi moglo imati značajne zdravstvene posledice.

Stručnjaci ističu da je, dok se ne razjasne svi potencijalni efekti, preporučljivo pristupati ovom naizgled bezopasnom zaslađivaču sa oprezom.

Autor: A.A.