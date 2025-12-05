Napitak koji obara pritisak: Evo šta se dešava ako pijete ovaj sok svaki dan!

Sok od celera postao je pravi hit među ljubiteljima zdravog života – pun je vitamina, minerala i vode, a stručnjaci otkrivaju šta se događa u telu kada ga pijemo svakodnevno.

Sok od celera je osvežavajući napitak prepun vitamina, minerala i vode, a jedinjenja koja sadrži mogu da imaju brojne zdravstvene prednosti.

Iako je postao popularan kao svojevrsni eliksir zdravlja, važno je znati šta se tačno dešava u telu prilikom njegove redovne konzumacije, piše Health.

Hidratacija i energija

Pošto se sastoji od čak 95 odsto vode, sok od celera odličan je saveznik u održavanju hidratacije tela. Jedna šolja soka obezbeđuje i dobru dozu kalijuma, elektrolita ključnog za ravnotežu tečnosti u organizmu, što pomaže telu da ostane hidrirano i puno energije.

Stabilan šećer u krvi

Za razliku od mnogih voćnih sokova, sok od celera sadrži veoma malo šećera i ugljenih hidrata, pa neće izazvati nagli skok nivoa šećera u krvi. Može doprineti održavanju zdravih nivoa šećera poboljšavajući osetljivost na insulin. Magnezijum pomaže da se glukoza efikasnije transportuje u mišićne ćelije, obezbeđujući stabilniju energiju tokom dana.

Snažan borac protiv upala

Celer je bogat antioksidantima, a posebno se ističe apigenin – prirodni antioksidans sa potencijalnim antikancerogenim svojstvima. Istraživanja pokazuju da može ograničiti oštećenje ćelija i smanjiti širenje raka, ali su potrebna dalja klinička ispitivanja.

Pomoć kod visokog pritiska

Redovna konzumacija soka od celera može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Jedinjenja iz celera pomažu u održavanju krvnih sudova proširenima i prohodnima, dok blagi diuretički efekti pomažu telu da se oslobodi viška tečnosti.

Mogući rizici i nuspojave

Iako je sok od celera zdrav napitak za većinu ljudi, postoje i rizici. Psoraleni mogu povećati osetljivost kože na sunce, a neki ljudi su alergični na protein profilin. Sok od celera može smanjiti efikasnost lekova za razređivanje krvi zbog visokog sadržaja vitamina K. Takođe, ceđenjem se gube vlakna koja doprinose zdravlju probave.

Autor: Dalibor Stankov