Beli luk kao lek: 11 naučno dokazanih koristi!

Beli luk, nezaobilazna namirnica u brojnim kuhinjama, vekovima se koristi ne samo za obogaćivanje ukusa jela već i u narodnoj medicini za prevenciju prehlada i infekcija.

Poslednjih godina naučna istraživanja potvrđuju da beli luk i dodaci ishrani na njegovoj bazi mogu značajno doprineti celokupnom zdravlju.

1. Prehlada i infekcije disajnih puteva

Studije pokazuju da beli luk može ojačati imuni sistem i skratiti trajanje simptoma prehlade. Podstiče proizvodnju T- i B-limfocita, ključnih u borbi protiv virusa i bakterija.

2. Visok krvni pritisak

Dodaci sa belim lukom mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i smanjenju rizika od srčanog i moždanog udara.

3. Alzheimerova bolest

Beli luk može smanjiti oksidativni stres i time umanjiti rizik od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije.

4. Visok holesterol

Konzumacija belog luka ili suplemenata može sniziti LDL holesterol i poboljšati lipidni profil.

5. Dugovečnost

Istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno jedu beli luk žive duže, verovatno zbog jačanja imuniteta i zaštite srca.

6. Zdravlje kostiju

Dodaci belog luka mogu povećati apsorpciju kalcijuma i smanjiti bolove kod osteoartritisa.

7. Trovanje teškim metalima

Sumporni spojevi iz belog luka mogu smanjiti nivo olova u krvi i ublažiti simptome trovanja.

8. Rak

Beli luk sadrži antikancerogene komponente koje mogu smanjiti rizik od razvoja tumora, posebno raka pankreasa.

9. Metabolički sindrom i dijabetes

Pomaže u regulaciji glukoze u krvi, snižavanju holesterola i smanjenju telesne težine kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

10. Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

Suplementacija belim lukom može pomoći u kontroli simptoma i smanjenju telesne mase kod žena sa PCOS-om.

11. Rane i infekcije

Beli luk ima snažna antibakterijska i antifungalna svojstva, deluje protiv bakterija i gljivica poput Candide.

Da li treba koristiti beli luk?

Dodaci sa belim lukom se uglavnom smatraju bezbednim, ali u nekim situacijama mogu povećati rizik od krvarenja. Posebno je važno konsultovati se sa lekarom ako već koristite lekove za razređivanje krvi ili aspirin.

Autor: Dalibor Stankov