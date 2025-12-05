Beli luk kao lek: 11 naučno dokazanih koristi!

Beli luk, nezaobilazna namirnica u brojnim kuhinjama, vekovima se koristi ne samo za obogaćivanje ukusa jela već i u narodnoj medicini za prevenciju prehlada i infekcija.
Poslednjih godina naučna istraživanja potvrđuju da beli luk i dodaci ishrani na njegovoj bazi mogu značajno doprineti celokupnom zdravlju.
1. Prehlada i infekcije disajnih puteva
Studije pokazuju da beli luk može ojačati imuni sistem i skratiti trajanje simptoma prehlade. Podstiče proizvodnju T- i B-limfocita, ključnih u borbi protiv virusa i bakterija.
2. Visok krvni pritisak
Dodaci sa belim lukom mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i smanjenju rizika od srčanog i moždanog udara.
3. Alzheimerova bolest
Beli luk može smanjiti oksidativni stres i time umanjiti rizik od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije.
4. Visok holesterol
Konzumacija belog luka ili suplemenata može sniziti LDL holesterol i poboljšati lipidni profil.
5. Dugovečnost
Istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno jedu beli luk žive duže, verovatno zbog jačanja imuniteta i zaštite srca.
6. Zdravlje kostiju
Dodaci belog luka mogu povećati apsorpciju kalcijuma i smanjiti bolove kod osteoartritisa.
7. Trovanje teškim metalima
Sumporni spojevi iz belog luka mogu smanjiti nivo olova u krvi i ublažiti simptome trovanja.
8. Rak
Beli luk sadrži antikancerogene komponente koje mogu smanjiti rizik od razvoja tumora, posebno raka pankreasa.
9. Metabolički sindrom i dijabetes
Pomaže u regulaciji glukoze u krvi, snižavanju holesterola i smanjenju telesne težine kod osoba sa dijabetesom tipa 2.
10. Sindrom policističnih jajnika (PCOS)
Suplementacija belim lukom može pomoći u kontroli simptoma i smanjenju telesne mase kod žena sa PCOS-om.
11. Rane i infekcije
Beli luk ima snažna antibakterijska i antifungalna svojstva, deluje protiv bakterija i gljivica poput Candide.
Da li treba koristiti beli luk?
Dodaci sa belim lukom se uglavnom smatraju bezbednim, ali u nekim situacijama mogu povećati rizik od krvarenja. Posebno je važno konsultovati se sa lekarom ako već koristite lekove za razređivanje krvi ili aspirin.
Autor: Dalibor Stankov