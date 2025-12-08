Spavate u grudnjaku? Evo šta se dešava sa vašim telom ako to činite svaku noć

Odluka o tome da li spavati sa grudnjakom ili bez njega je potpuno lična i zavisi od udobnosti i preferencija.

Mnogi mitovi okružuju ovu temu, ali stručnjaci kažu da nije postojala nijedna naučna studija koja bi povezala nošenje grudnjaka noću sa zdravstvenim problemima, kao što je rak dojke.

Jedan od najčešćih mitova tvrdi da grudnjak sprečava opuštanje grudi ili uzrokuje opadanje, ali stručnjaci objašnjavaju da ovaj proces zavisi od faktora kao što su pušenje, trudnoće i promene telesne težine, a ne od nošenja grudnjaka.



Važan je pravilan odabir grudnjaka

Međutim, nošenje grudnjaka tokom spavanja možeda utiče na udobnost, posebno ako je grudnjak preuzak ili ima metalne žice. Takvi modeli izazivaju iritacije kože, pritisak na grudni koš ili otežano disanje. S druge strane, ako imate veće grudi ili ste trudni, lagana potpora doprinosi većoj udobnosti i kvalitetu sna.

Ako odlučite da nosite grudnjak dok spavate, važno je da izaberete model koji je mekan, bez žice, sa udobnim naramenicama i od prirodnih materijala kao što je pamuk. Takođe, ne zaboravite redovno da ga menjate kako biste izbegli nakupljanje bakterija.

Autor: S.M.