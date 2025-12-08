Četiri znaka da vašem telu nedostaje vitamina C

Mislite da unosite dovoljno vitamina C? Iako je ozbiljan nedostatak ovog vitamina danas retkost, mnogi ljudi i dalje ne unose preporučene dnevne količine. Čak 41% odraslih ne unosi dovoljno vitamina C za optimalno zdravlje. Vaše telo može slati suptilne signale mnogo pre nego što se pojavi ozbiljan problem.

Preporučeni dnevni unos za odrasle žene je 75 mg, a za muškarce 90 mg. Posebno su ugrožene grupe poput pušača, osoba koje prekomerno konzumiraju alkohol, starijih ljudi i onih sa ograničenim unosom voća i povrća. Nutricionisti upozoravaju na četiri znaka na koja treba obratiti pažnju.

1. Bolni zglobovi

Nizak unos vitamina C može uzrokovati bolove i oticanje zglobova zbog oslabljene formacije kolagena. Vitamin C je ključan za sintezu kolagena – proteina koji održava hrskavicu i vezivna tkiva snažnim. Nedostatak ovog vitamina može pojačati upale i bolove.

2. Lako nastajanje modrica

Ako primetite da vam modrice nastaju češće nego ranije, čak i od blagih udaraca, to može biti znak nedostatka vitamina C. On podržava proces zaceljivanja i štiti tkiva od oštećenja, pa njegov manjak može usporiti regeneraciju kože.

3. Razdražljivost i loše raspoloženje

Vitamin C učestvuje u proizvodnji neurotransmitera poput serotonina, dopamina i noradrenalina. Nedostatak može dovesti do poremećaja raspoloženja i povećati rizik od depresije. Ako se borite sa dugotrajnim lošim raspoloženjem, obratite se stručnjaku.

4. Gruba i kvrgava koža

Niske vrednosti vitamina C mogu izazvati nakupljanje keratina u folikulima dlake, što dovodi do stanja poznatog kao hiperkeratoza ili „pileća koža“. Koža može postati suva i hrapava, naročito na rukama i nogama.

Kako uneti više vitamina C?

Najbolji način je povećati unos voća i povrća. Ciljajte na pet porcija dnevno – agrumi, bobičasto voće, dinje, paradajz, paprike i brokoli su posebno bogati izvori.

Praktični saveti:

Dodajte limunov sok u supe, variva ili salate.

Ubacite bobičasto voće u smutije i ovsene pahuljice.

Grickajte sirove paprike – jedna šolja crvene paprike sadrži oko 142 mg vitamina C.Iako je ozbiljan nedostatak vitamina C redak, važno je osluškivati signale koje vam telo šalje.

U većini slučajeva dovoljna je raznovrsna ishrana bogata voćem i povrćem.

Autor: Dalibor Stankov