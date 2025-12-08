Uvek vam je hladno? Možda vam nedostaje ključan mineral

Hladne ruke i noge česta su pojava sa kojom se mnogi suočavaju, naročito tokom zimskih meseci. Iako je normalno da se ekstremiteti ohlade kada temperature padnu, stalni osećaj hladnoće mogao bi da ukazuje i na neki zdravstveni problem.

Dr. Chris, doktor farmacije poznat na TikToku kao DrChrisPharmD, svojim pratiocima često deli zdravstvene savete. U jednoj objavi objasnio je mogući uzrok neprijatne hladnoće u udovima. „Uvek vam je hladno? Možda je kriva loša cirkulacija“, rekao je u videu i dodao: „Evo trika koji vam treba.“

„Jeste li ikada primetili kako su vam ruke i noge hladne? To vam telo samo govori da nešto nije u redu sa vašom cirkulacijom, a obično se svodi na jedan mineral“, objasnio je dr. Chris, ističući da je reč o gvožđu.

Prema njegovim rečima, gvožđe putem krvotoka prenosi kiseonik u svaki deo tela. Kada ga u organizmu nema dovoljno, sve se „hladi“, a to se najviše oseća na rukama i nogama. Iako se gvožđe može nadoknaditi hranom poput spanaća, telo ga ponekad teže apsorbuje. Zato dr. Chris preporučuje jetru, koja sadrži hem-gvožđe – oblik koji telo lakše koristi za poboljšanje cirkulacije. Alternativa su i dodaci ishrani koji sadrže ovaj oblik gvožđa.

Kada hladne ruke mogu biti znak ozbiljnog stanja

Ponekad hladni udovi mogu da ukazuju na nešto ozbiljnije od loše cirkulacije. Prema Britanskoj fondaciji za srce, nekoliko drugih stanja može da izazove iste simptome. Tokom hladnog vremena krvne žile se sužavaju kako bi se sačuvala telesna toplota, što uzrokuje porast krvnog pritiska. Srce tada mora da radi jače kako bi pumpalo krv, dajući prednost vitalnim organima, zbog čega ruke i noge mogu da ostanu hladne.

Međutim, uzrok mogu da budu i stanja poput:

- visokog ili niskog krvnog pritiska

- bolesti perifernih arterija

- srčane insuficijencije

- poremećaja štitne žlezde

- dijabetesa

- anemije

- anksioznosti ili stresa

Raynaudova bolest je još jedan čest poremećaj zbog kojeg prsti na rukama i nogama, a ponekad i uši, na hladnoći postaju beli ili plavi i trnu.

Kada potražiti lekarsku pomoć

Britanska fondacija za srce savetuje da se obratite lekaru ako ste zabrinuti zbog hladnih ruku i nogu, pogotovo ako su hladne i kada ste u toplom okruženju. Potražite pomoć ako vam koža izgleda bledo, plavo ili mrljasto, ako osećate trnce, utrnulost ili bol, ili ako primetite ranice na nogama.

Autor: Dalibor Stankov