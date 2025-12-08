Lekovi koje nikako ne smete piti uz kafu

Za mnoge je prva jutarnja šolja kafe nezamenjiv ritual koji pruža utehu i energiju. Iako deluje bezazleno, vaša omiljena kafa može uticati na dejstvo određenih lekova, smanjujući njihovu efikasnost ili povećavajući rizik od nuspojava.

Od tableta za prehladu do antidepresiva, uticaj kofeina na telo mnogo je veći od samog razbuđivanja, piše Independent.

Lekovi za prehladu, grip i astmu

Kofein je stimulans koji ubrzava centralni nervni sistem. Sličan efekat ima i pseudoefedrin, dekongestiv koji se često nalazi u lekovima za prehladu i grip. Kada se uzimaju zajedno, njihovi efekti mogu da se pojačaju, što može dovesti do nervoze, nemira, glavobolje, ubrzanog rada srca i nesanice. Problem je i to što mnogi lekovi za prehladu već sadrže kofein, pa se rizik dodatno povećava. Oprez je potreban i kod kombinovanja kofeina sa lekovima za ADHD ili astmu, jer može pojačati nuspojave poput lupanja srca i poremećaja spavanja.

Lekovi za štitnu žlezdu i osteoporozu

Levotiroksin, standardna terapija za usporen rad štitne žlezde, izrazito je osetljiv na vreme uzimanja, a jutarnja kafa može značajno da ometa njegovu apsorpciju. Studije pokazuju da ispijanje kafe neposredno nakon uzimanja leka može smanjiti njegovu apsorpciju i do 50%. Kofein ubrzava varenje, dajući leku manje vremena da se apsorbuje, a može se i vezati za njega u želucu. Zbog toga manja količina leka dospeva u krvotok, pa se simptomi hipotireoze – poput umora i gojenja – mogu vratiti. Slično pravilo važi i za lekove za osteoporozu, poput bisfosfonata, koje treba uzimati na prazan stomak, 30 do 60 minuta pre jela ili pića.

Antidepresivi i antipsihotici

Interakcija kofeina sa lekovima za mentalno zdravlje može biti složena. Laboratorijske studije sugerišu da se kofein može vezati za antidepresive iz grupe SSRI (poput sertralina i citaloprama), smanjujući njihovu apsorpciju i čineći ih manje efikasnim. Kod starije generacije tricikličkih antidepresiva i antipsihotika poput klozapina, problem je u jetrenom enzimu CYP1A2, koji razgrađuje i kofein i te lekove. Zbog „takmičenja“ za isti enzim, razgradnja leka može da se uspori, što pojačava nuspojave, dok se istovremeno produžava osećaj nervoze od kofeina.

Lekovi protiv bolova

Zanimljivo je da neki lekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta, poput onih sa aspirinom ili paracetamolom, već sadrže kofein. Kafa može ubrzati apsorpciju ovih lekova jer podstiče pražnjenje želuca, što može pomoći da tableta brže počne da deluje. Međutim, ta ista kombinacija može povećati rizik od nuspojava poput iritacije želuca ili krvarenja, pa je potreban oprez.

Lekovi za srce i krvni pritisak

Poznato je da kofein može privremeno da povisi krvni pritisak i ubrza otkucaje srca. Iako je taj efekat kratkotrajan, obično traje tri do četiri sata, kod osoba koje uzimaju lekove za regulaciju pritiska ili srčanog ritma može da poništi željeni efekat terapije. To ne znači da osobe sa srčanim bolestima moraju potpuno da izbegavaju kafu, ali bi trebalo da prate kako ona utiče na njihove simptome i po potrebi ograniče unos.

Šta možete da uradite?

Kafa je deo svakodnevice, ali važno je znati kako bezbedno uživati u njoj ako uzimate lekove. Lekove za štitnu žlezdu ili osteoporozu uvek uzimajte na prazan stomak sa vodom i sačekajte najmanje 30 do 60 minuta pre ispijanja kafe. Poseban oprez potreban je kod lekova za prehladu, astmu i ADHD, gde kofein može pojačati nuspojave.

Ako uzimate antidepresive ili lekove za srce, o svojim navikama pijenja kafe obavezno razgovarajte sa lekarom. Smanjite unos ili pređite na bezkofeinsku opciju ako osećate nemir, nesanicu ili lupanje srca.

Svako drugačije metaboliše kofein, pa je ključno pratiti reakcije sopstvenog tela. Ako ikada posumnjate u kombinaciju leka i kafe, najsigurnije je da pitate svog farmaceuta ili lekara za savet.

Autor: Dalibor Stankov