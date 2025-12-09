RESETUJTE TELO: Napitak od cvekle i limuna koji čisti jetru i vraća energiju!

Jetra je naš najvažniji „filter“ – ona svakodnevno neutrališe toksine, razgrađuje masnoće i čisti krv.

Kada je preopterećena lošom ishranom, alkoholom ili stresom, telo šalje signale umora i pada energije. Zato je povremeno dobro pomoći joj prirodnim napicima.

Recept: Eliksir od cvekle, limuna i đumbira

Sastojci:

1 srednja cvekla (sirova, oljuštena)

Sok od 1 limuna

1 jabuka (za slast)

1 komad svežeg đumbira (oko 2 cm)

1 čaša vode ili kokosove vode

Priprema:

Sve sastojke ubacite u blender.

Blendajte dok ne dobijete glatku smesu.

Popijte odmah, najbolje ujutru na prazan stomak.

Cvekla podstiče jetru da izbaci toksine, limun alkalizuje organizam, a đumbir smanjuje upale i ubrzava metabolizam.

Još trikova za zdravu jetru

Topla voda sa limunom i kurkumom ujutru.

Čaj od maslačka ili mente.

Zeleni sok od špinata, jabuke i celera.

Salata od rikule i avokada bogata antioksidansima.

Autor: Dalibor Stankov