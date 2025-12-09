RESETUJTE TELO: Napitak od cvekle i limuna koji čisti jetru i vraća energiju!

Jetra je naš najvažniji „filter“ – ona svakodnevno neutrališe toksine, razgrađuje masnoće i čisti krv.
Kada je preopterećena lošom ishranom, alkoholom ili stresom, telo šalje signale umora i pada energije. Zato je povremeno dobro pomoći joj prirodnim napicima.
Recept: Eliksir od cvekle, limuna i đumbira
Sastojci:
1 srednja cvekla (sirova, oljuštena)
Sok od 1 limuna
1 jabuka (za slast)
1 komad svežeg đumbira (oko 2 cm)
1 čaša vode ili kokosove vode
Priprema:
Sve sastojke ubacite u blender.
Blendajte dok ne dobijete glatku smesu.
Popijte odmah, najbolje ujutru na prazan stomak.
Cvekla podstiče jetru da izbaci toksine, limun alkalizuje organizam, a đumbir smanjuje upale i ubrzava metabolizam.
Još trikova za zdravu jetru
Topla voda sa limunom i kurkumom ujutru.
Čaj od maslačka ili mente.
Zeleni sok od špinata, jabuke i celera.
Salata od rikule i avokada bogata antioksidansima.
Autor: Dalibor Stankov