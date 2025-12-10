D-dimer test: Jednostavan način da se otkriju opasni krvni ugrušci

D-dimer test brzo i jednostavno pomaže lekaru da otkrije moguće probleme sa zgrušavanjem krvi i prisustvo ugrušaka.

Zgrušavanje je prirodan proces koji sprečava gubitak krvi. Kada se krvni sud povredi, telo stvara fibrinske niti koje se prepliću i formiraju mrežu, a trombociti učvršćuju ugrušak. Kada povreda zaraste, enzim plasmin razbija ugrušak na fragmente – D-dimer je jedan od tih proizvoda. Problemi nastaju kada se ugrušci formiraju bez povrede ili se ne razgrađuju pravilno, što može biti opasno po život.

Za šta se koristi D-dimer test?

D-dimer test je test krvi koji se može koristiti da se isključi prisustvo ozbiljnog krvnog ugruška, a najkorisniji je kada vaš lekar želi brzo da isključi ove uzroke:

DVT (duboka venska tromboza) – ugrušak u veni, najčešće noge ili ruke. Simptomi: otok, bol, crvena koža, toplota, vidljive proširene vene.

PE (plućna embolija) – ugrušak u plućima. Simptomi: kratak dah, bol u grudima, kašalj, ubrzan rad srca, vrtoglavica.

DIC (diseminovana intravaskularna koagulacija) – prekomerno stvaranje ugrušaka u telu, što može oštetiti organe.

Test se koristi i za praćenje terapije.

Moždani udar – blokada ili pucanje krvnog suda u mozgu.

Simptomi: slabost ili utrnulost na jednoj strani tela, problemi sa govorom, vidom ili koordinacijom, jaka glavobolja.

Ko radi D-dimer test?

Uzorak krvi uzima obučeni zdravstveni radnik (flebotomista), a laboratorija analizira uzorak pomoću specijalnih aparata.

Priprema i tok testa

Nije potrebna posebna priprema. Možete jesti ili piti kao i obično pre nego što ga uradite.

Uzima se mala količina krvi iz vene, proces traje nekoliko minuta, a mesto uboda se pokrije zavojem. Rizik je minimalan, eventualno blaga modrica ili bol.

Rezultati i njihovo značenje

Normalan/nizak D-dimer – verovatno nema poremećaja zgrušavanja, ili terapija kod DIC funkcioniše.

Povišen D-dimer – može ukazivati na problem sa zgrušavanjem, ali test ne određuje vrstu problema niti lokaciju ugrušaka.

Povišen nivo može biti i posledica trudnoće, bolesti srca, operacije, traume, infekcije, starosti ili autoimunih bolesti.

Sledeći koraci

Ako je rezultat abnormalan, lekar može preporučiti dodatne testove:

Dopler ultrazvuk – prikazuje vene i moguće ugruške.

CT angiografija – prikazuje krvne sudove pomoću kontrastnog sredstva.

V/Q skeniranje pluća – meri protok vazduha i krvi u plućima.

Kada se obratiti lekaru Hitno zatražite pomoć ako se jave simptomi moždanog udara, plućne embolije ili duboke venske tromboze.

Faktori rizika za ugruške

Velike operacije, trauma, dugotrajna nepokretnost, kontraceptivi ili hormonska terapija, trudnoća, gojaznost, pušenje, određeni tipovi raka, genetski poremećaji, COVID-19.

Poruka iz klinike

Povišen D-dimer ne znači nužno da imate ozbiljan problem, ali je važno pratiti uputstva lekara i postaviti sva pitanja kako biste razumeli svoje stanje.

Autor: A.A.