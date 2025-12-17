Digitalni detoks ZA ZAPOSLENE: Evo kako da se isključiš makar 20 minuta dnevno – i spasiš živce!

Ako radiš za kompijuterom, a telefon ti je praktično produžena ruka, onda će ti se ovo dopasti. Digitalni detoks više nije luksuz – postao je neophodan kao kafa ujutru. Možeš da ga uradiš bez drame, bez gašenja profila i odlaska u šumu.

Ovo je vodič za realne ljude u realnom životu – one koji rade, žive brzo, a ipak žele malo mira.

1. Mali prekidač: 20 minuta BEZ uređaja. Postavi tajmer na telefonu, ostavi ga u drugoj sobi i dozvoli sebi 20 minuta potpunog mira. Radi šta želiš — proteži se, popij kafu, gledaj kroz prozor…samo nemoj ni da pomisliš na mejl.

2. Ne proveravaj telefon odmah kada se probudiš. Prvih 15 minuta ujutru ostavi za sebe. Popij vodu, istuširaj se, razbudi se -bez upadanja u obaveze pre nego što otvoriš oči.

3. Čisto popodne – jedno doba dana bez notifikacija. Izaberi period (npr. između 18–20h) kada telefon stoji na Do Not Disturb. Ljudi koji te vole znaće da si živ, a ti ćeš se osećati kao da si dobio/la bonus mini-vikend svakog dana.

4. Očisti digitalni nered. Obriši 50 starih fotografija, nepotrebne mejlove, screenshotove koje više ni ne znaš zašto si napravio/la.Ovo deluje banalno, ali glava stvarno postane lakša.

5. Uvedi offline ritual. Može biti bilo šta: kratka šetnja, knjiga, biljka kojoj pružiš pažnju, kratko istezanje…Ne mora da traje dugo — bitno je da je bez ekrana.

Stalna izloženost ekranima drži mozak u alert modu. Kada sebi daš male, ali redovne pauze, nivo stresa pada, fokus raste, a posle posla se ne osećaš kao da si potpuno bez energije.

Autor: S.Paunović