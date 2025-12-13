Začin koji svi imamo u kuhinji, a deluje na gorušicu kao lek!

Gorušica i probavne smetnje muče milione ljudi, a mnogi se oslanjaju na omeprazol – lek koji smanjuje količinu želudačne kiseline. Međutim, stručnjaci tvrde da začin koji svi imamo u kuhinji može biti jednako efikasan u ublažavanju ovih simptoma. Reč je o kurkuminu, aktivnom sastojku kurkume.

Popularni lek nije bez rizika

Omeprazol pripada grupi inhibitora protonske pumpe (IPP) i najčešće se propisuje kod GERB-a, čira na želucu i infekcije bakterijom Helicobacter pylori. Dugotrajno smanjenje želudačne kiseline može narušiti apsorpciju ključnih nutrijenata, što dovodi do nedostatka magnezijuma, vitamina B12, kalcijuma i gvožđa. To povećava rizik od preloma kostiju, oštećenja bubrega, demencije i srčanih problema.

Može li začin biti rešenje?

Dr. Michael Ruscio, klinički istraživač i naturopata, poziva se na studiju koja pokazuje da kurkumin može biti jednako efikasan kao omeprazol. U randomizovanom kontrolisanom ispitivanju iz 2023. godine, kurkumin u dozi od 2 g dnevno tokom mesec dana pokazao je rezultate uporedive sa omeprazolom kod funkcionalne dispepsije (osećaj punoće, GERB, probavne smetnje).

Šta je otkrila studija?

Studija objavljena u BMJ Journals potvrdila je da kurkumin pruža olakšanje simptoma slično omeprazolu, bez značajnih nuspojava. Kod gojaznih učesnika primećena je blago smanjena funkcija jetre, ali istraživači naglašavaju da su potrebne opsežnije i dugotrajnije studije.

Ostale zdravstvene prednosti kurkumina

Snažan antioksidans – štiti ćelije od oštećenja.

Ublažava simptome osteoartritisa i reumatoidnog artritisa.

Povećava nivo BDNF-a, važnog za pamćenje i učenje.

Smanjuje upale i oksidaciju, doprinosi zdravlju srca.

Važno upozorenje

Kod nekih ljudi kurkuma može pogoršati simptome refluksa. Kurkumin se teško apsorbuje, pa dodaci često sadrže piperin (iz crnog bibera) koji poboljšava apsorpciju, ali može izazvati refluks. Pre bilo kakvih promena u ishrani ili zamene lekova dodacima, obavezno se posavetujte sa lekarom.

Autor: Dalibor Stankov