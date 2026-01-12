AKTUELNO

Self Care saveti: 10 malih rituala koje možete početi danas za bolje mentalno zdravlje!

Ne morate menjati ceo život da biste se osećali bolje – ponekad je dovoljno samo 10 malih koraka koje možete uvesti već danas.

U svetu stalne žurbe, notifikacija i obaveza, briga o mentalnom zdravlju često ostane poslednja na listi. Ipak, self-care nije luksuz , već je potreba. Dobra vest? Ne zahteva mnogo vremena, novca ni savršenih uslova.

Evo 10 jednostavnih rituala koji mogu napraviti veliku razliku.

1. Počnite dan bez telefona (bar 10 minuta) - Dajte sebi mirno jutro bez skrolovanja i loših vesti. Vaš mozak će vam biti zahvalan.

2. Popijte prvu kafu ili čaj svesno - Bez žurbe, bez multitaskinga. Samo vi i vaš ritual.

3. Zapišite jednu misao ili osećaj - Ne mora biti savršeno – pisanje oslobađa i smiruje misli.

 4. Udahnite duboko nekoliko puta - Svesno disanje vraća fokus i pomaže telu da se opusti.

5. Recite „ne“ bez objašnjavanja - Postavljanje granica je čin brige o sebi, ne sebičnost.

6. Prošetajte makar 10 minuta - Kretanje, čak i kratko, podiže raspoloženje i smanjuje stres.

7. Očistite jedan mali deo prostora - Nered oko nas često stvara nered u glavi.

8. Uradite nešto samo zbog sebe - Bez produktivnosti i cilja – čitanje, muzika, tišina.

Foto: Unsplash.com

9. Podsetite se jedne stvari na kojoj ste zahvalni - Zahvalnost menja perspektivu, čak i u teškim danima.

10. Završite dan bez samokritike - Niste morali sve savršeno – dovoljno je što ste dali najbolje u tom trenutku.

Self-care nije lista obaveza, već dobar odnos prema sebi. Ne morate sve odjednom – izaberite jedan ritual i krenite od njega. Mali koraci, svaki dan, vode ka većem miru.

