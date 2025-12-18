Moćan napitak čisti telo od toksina i ubacuje mršavljenje u petu brzinu: Dovoljna je jedna čaša dnevno

Ovaj moćan napitak u turbo brzini čisti toksine iz tela i pokreće sagorevanje masti. Prirodan recept za detoks i brže mršavljenje.
Recept za ravan stomak. Ovaj moćan napitak od grejpfruta, đumbira i belog luka pokreće metabolizam u „petu brzinu“.
Čak i ako nemate nameru da skinete neki kilogram, detoksikacija organizma se, po rečima stručnjaka, preporučuje s vremena na vreme kako bismo olakšali telu i organima da bolje funkcionišu.
Ovaj narodni moćan napitak će očistiti jetru i snabdeti je dragocenim hranljivim sastojcima, istovremeno aktivirajući uspavani metabolizam.
Zašto je ovaj napitak turbo čistač tela?
Kombinacija citrusa, đumbira i belog luka stvara snažnu sinergiju. Svaki sastojak igra ključnu ulogu:
Potrebni sastojci:
Za pripremu moćnog napitka biće vam potrebno:
6 limunova
3 grejpfruta
Koren đumbira veličine 9-10 cm (ili 5 supenih kašika đumbira u prahu)
4 čena belog luka
Nekoliko listova sveže nane
Pola litra čiste prokuvane vode
3 supene kašike ulja od lana
1 čajna kašika kima u prahu
Priprema:
Iscedite sok od limuna i grejpfruta u jednu posudu. U blender ubacite đumbir, beli luk i listove nane. Blendajte ih dok ne dobijete gustu kašu.
Procedite ovu smesu kroz gustu cediljku ili gazu i dobijeni sok sjedinite sa sokom od citrusa.
Dodajte prokuvanu vodu (koja se prethodno ohladila), kim u prahu i ulje od lana.
Sve zajedno dobro izmešajte dok ne postane kompaktno.
Kako piti napitak:
Napitak se pije na prazan želudac, odmah nakon buđenja, 2-3 puta nedeljno. Konzumiranje pre jela osigurava maksimalnu apsorpciju hranljivih materija i najefikasnije pokretanje metabolizma. Preostali napitak čuvajte u staklenoj flaši u frižideru.
Napomena: Za najbolje rezultate, tokom dana pijte dosta vode i obratite pažnju na laganu ishranu. Konsultujte lekara pre početka bilo kakve intenzivne detoksikacije.
Autor: A.A.