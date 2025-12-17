Novi test iz krvi proverava desetine različitih vrsta raka: Šta zaista može da otkrije?

Otkrivanje raka u ranoj fazi, pre pojave simptoma, značajno povećava šanse za uspešno lečenje. Upravo zato lekari godinama preporučuju skrininge za rak dojke, grlića materice, debelog creva ili pluća. Poslednjih godina pojavila se i nova mogućnost - krvni testovi koji istovremeno proveravaju prisustvo više vrsta raka.

Reč je o takozvanim testovima za rano otkrivanje više karcinoma (MCED), koji iz jednog uzorka krvi mogu da ukažu na prisustvo i do 50 različitih malignih bolesti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je važno razumeti šta ovi testovi zaista mogu, a šta još uvek ne.

- Tokom poslednje dve decenije svedočili smo revoluciji u terapijama za lečenje raka. Sada se nalazimo na početku nove revolucije, koja se odnosi na rano otkrivanje bolesti - kaže dr Elizabet O’Donel, direktorka Klinike za rano otkrivanje više karcinoma pri Univerzitetu Harvard i Institutu Dana-Farber. Ona podseća da oko 70 odsto smrtnih ishoda od raka potiče od bolesti za koje ne postoji standardni skrining test, zbog čega MCED testovi imaju potencijal da otkriju i ređe, ali agresivne karcinome, poput raka jajnika ili pankreasa.

Ovi testovi, poznati i kao „tečna biopsija“, analiziraju supstance koje cirkulišu u krvi, uključujući genetski materijal koji tumori otpuštaju ili biološke markere koji mogu da ukažu na prisustvo raka. Međutim, pozitivan rezultat ne znači i sigurnu dijagnozu. Kao i kod sumnjivog nalaza na mamografiji, potrebna su dodatna ispitivanja, poput snimanja i biopsije.

Iako se više MCED testova nalazi u razvoju, nijedan još nije zvanično odobren od američke FDA. Neki su već dostupni na tržištu, ali ih zdravstveno osiguranje uglavnom ne pokriva.

Kome ovi testovi trenutno mogu da budu opcija

Prednost ovih testova leži u činjenici da su jednostavni, manje invazivni i vremenski dostupniji od klasičnih skrining procedura.

- Uopšteno, što se rak ranije otkrije, veće su šanse za preživljavanje - ističe dr O’Donel i dodaje da rezultati testa mogu da pomognu lekarima pri izboru ciljanije terapije.

Ipak, MCED testovi nisu nepogrešivi. Mogu da pokažu postojanje raka tamo gde ga nema, ali i da ga ne otkriju kada on zaista postoji. Najnoviji podaci za test Galleri, jedan od prvih i najviše proučavanih testova, predstavljeni u oktobru 2025. godine, pokazuju da će od deset osoba sa pozitivnim nalazom njih šest zaista imati rak. Svaki pozitivan rezultat zahteva dodatna ispitivanja, što može da donese stres, troškove i zdravstvene rizike.

- Još uvek nemamo dugoročne studije koje bi pokazale da ovi testovi produžavaju život ili poboljšavaju njegov kvalitet - naglašava dr O’Donel. Za sada, smatra ona, MCED testovi mogu da budu opcija za ljude sa značajnom porodičnom istorijom raka, ali uz obavezno stručno praćenje i pažljivo tumačenje rezultata.

Autor: A.A.