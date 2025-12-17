ZAŠTO JE INFARKT ČEŠĆI ZIMI? Jedne stvari morate posebno da se pazite

Centar za ispitivanje tromboze srca i krvnih sudova Univerziteta u Masacusetsu, SAD, objavio je veliku kliničku studiju u kojoj je ispitano 259.894 obolelih od srčanog infarkta. U 102.725 slučajeva, infarkt je nastao u proleće, dok je u oko 157.169 slučajeva srčani infarkt nastao zimi, što je pokazalo da je infarkt srca 53% češći u zimskom periodu.

Smatra se da je razlog za to višestruk. Kao prvo, hladno vreme povišava krvni pritisak, koji povećava brzinu srčanog rada i povećava procese upale u organizmu, a sve to indirektno dovodi do srčanog infarkta.

Promena načina života u smislu smanjene fizičke aktivnosti, unošenje kaloričnije hrane, povećano unošenje alkohola, povećano pušenje – dovodi do povećanja telesne težine, što doprinosi nastanku srčanog infarkta.

Jedan od glavnih razloga za nastanak infarkta predstavlja izuzetan fizički napor prilikom čiišćenja snega. Mnogi dobiju prvi infarkt baš prilikom čišćenja snega. To se dešava naročito ljudima koji vode sedeći način života, uz vrlo malo kretanja, pa se odjednom susretnu sa velikim fizičkim naporom kada čiste sneg. Mogu da osećaju početne simptome kao što su: bol i pritisak u grudnom košu, gubitak daha, ili pak muku, ali oni te simptome najčešće ignorišu, a upravo su to predznaci srčanog infarkta. Ukoliko smiptomi traju duže od 20 minuta, mogu da dovedu do srčanog udara.

Osobe koje imaju povišeni krvni pritisak obavezno se moraju konsultovati sa svojim lekarom pre nego što se izlože velikom fizičkom naporu kao što je čišćenje snega.

Da bi se izbegao srčani infarkt, preporučuje se zdrava ishrana tokom cele godine i određena fizička aktivnost, u skladu sa godinama starosti osobe, tokom cele godine.

Oboljenje srca je najčešće predvidivo, ali se uz identifikaciju faktora rizika i način života koji će ih držati pod kontrolom, srčani infarkt u većini slučajeva može izbeći.

Dr Rakes Bargava (Rakesh Bhargava), direktor Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Osavi, Ontario, Kanada, savetuje: ukoliko osoba hoće da čisti sneg, treba da izbegava da pije kafu, puši, treba da pije dosta tečnosti, da se obuče toplo i u slojevima, da pokrije vrat i grudni koš i da nosi šal kojim će pokriti usta i nos, prenosi Krstarica.

