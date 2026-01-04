Ne možeš da zaspiš jer ti misli ne staju? Ovih 6 večernjih navika smanjuje anksioznost!

Jednostavni, naučno provereni rituali koji umiruju um i pomažu da lakše utoneš u san.

Ubrzan ritam života, stalna dostupnost i previše informacija doveli su do toga da sve više ljudi odlaze u krevet umorni – ali sa mislima koje ne prestaju. Anksioznost pred spavanje jedan je od najčešćih razloga lošeg sna, a dobra vest je da se može ublažiti jednostavnim navikama koje imaju podršku nauke.

1. Telefon van ruke bar sat vremena pre spavanja

Plavo svetlo i sadržaj koji gledamo pred spavanje remete hormone sna i dodatno aktiviraju mozak. Idealno je da poslednjih 60 minuta pre sna prođu bez ekrana.

2. Izbaci misli na papir

Kratko zapisivanje briga, planova za sutra ili stvari na kojima si zahvalan pomaže mozgu da se isključi i opusti.

3. Diši sporije da bi se umirio brže

Tehnika disanja 4-7-8 (udah 4, zadrži 7, izdah 8 sekundi) dokazano smanjuje napetost i usporava rad srca.

4. Topao tuš kao signal za san

Topla voda opušta mišiće i šalje telu poruku da je vreme za odmor, što olakšava uspavljivanje.

5. Bez kofeina i teške hrane uveče

Kafa, energetska pića i teški obroci mogu sabotirati san i po nekoliko sati kasnije. Umesto toga, biraj laganu večeru i biljne čajeve.

6. Isti mali ritual svake večeri

Prigušeno svetlo, tišina ili lagana muzika i iste radnje svake večeri pomažu telu da se programira za san.

Dobar san ne počinje u krevetu – on počinje satima ranije, malim navikama koje umiruju telo i um. Nije poenta u savršenoj rutini, već u doslednosti i slušanju sopstvenih potreba. Ako često osećaš anksioznost pred spavanje, ove promene mogu biti prvi, ali važan korak ka mirnijim noćima – i boljim jutrima.

Autor: S.Paunović