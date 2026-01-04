Stručnjaci upozoravaju: Gel lakovi i UV lampe za nokte mogu biti OPASNIJE nego što mislimo!

Od alergija i oštećenja kože do preranog starenja – evo šta svaka žena treba da zna pre sledećeg manikira.

Gel lakovi su godinama simbol urednih i dugotrajnih noktiju, ali sve češće se postavlja pitanje – po koju cenu? Dermatolozi i stručnjaci za negu kože upozoravaju da česta upotreba gel lakova i UV/LED lampi može imati posledice po zdravlje, naročito ako se koriste bez pauze i zaštite.

1. UV lampe = izlaganje zračenju

Iako su manje jačine od solarijuma, UV lampe za nokte emituju zračenje koje utiče na kožu šaka. Dugoročno, to može dovesti do:

- preranog starenja kože- pojave fleka- povećanog rizika od oštećenja ćelija

2. Gel lakovi mogu izazvati jake alergijske reakcije

Hemikalije koje se nalaze u gel lakovima mogu izazvati:

- svrab i crvenilo- perutanje kože oko noktiju- bolne upale i ekceme

3. Nokti postaju tanki, lomljivi i oslabljeni

Često turpijanje, agresivno skidanje gela i konstantno “zatvaranje” nokta slojevima proizvoda dovode do:

- listanja noktiju- gubitka prirodne čvrstoće- sporijeg rasta

4. Rizik od infekcija ako higijena nije na nivou

Nedovoljno sterilisan pribor i oštećena koža oko noktiju mogu biti idealno mesto za razvoj gljivica i bakterija. Poseban problem su sitne ranice koje često ostanu neprimećene.

5. Da li treba potpuno odustati od gel laka?

Ne nužno – ali umerenost je ključna.

Saveti stručnjaka:

- praviti pauze između gel manikira- koristiti zaštitnu kremu sa SPF-om na šakama- ne skidati gel na silu- birati proverene salone i kvalitetne proizvode

Lepi nokti ne bi smeli da dođu po cenu zdravlja. Informisanost, pravilna nega i povremena pauza mogu napraviti ogromnu razliku. Trendovi prolaze – zdrava koža i nokti ostaju.

Autor: S.Paunović