5 saveta za zdravlje ako radite noćne smene

Rad u noćnim smenama postao je neizbežan deo savremenog sveta, ali takav ritam rada uzima danak zdravlju. Brojne studije potvrdile su da noćni rad remeti prirodni telesni sat, što može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka.

Iako odustajanje od posla često nije opcija, postoje strategije koje mogu pomoći u očuvanju zdravlja i poboljšanju kvaliteta života.

Dobar san kao prioritet

Najveći izazov noćnog rada je poremećen raspored spavanja. Britanski nacionalni regulator za zdravlje i bezbednost na radu (HSE) ističe da dosledan raspored spavanja i buđenja pomaže u „treningu“ biološkog sata. Zaklada za san (Sleep Foundation) savetuje kontrolu izloženosti svetlu kako biste simulirali noćne uslove i podstakli dublji i kvalitetniji san.

Strateški planirajte obroke

Noćni rad može poremetiti i raspored obroka, što utiče na kontrolu nivoa glukoze u krvi. Studija američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) pokazala je da ograničavanje obroka na dnevne sate može smanjiti nagle skokove šećera u krvi i time umanjiti rizik od dijabetesa. Preporučuje se da najveći obrok pojedete tokom dana, dok noću treba izbegavati tešku hranu i birati manje, laganije zalogaje.

Grupirajte noćne smene

Stručnjaci sa Univerziteta St. Augustine za zdravstvene nauke savetuju grupisanje noćnih smena kad god je to moguće. Preporučuju i da se rasporeda spavanja prilagođenog noćnom radu pridržavate čak i slobodnim danima. Na taj način telo se lakše privikava na ustaljeni ritam i ne mora se stalno prilagođavati promenama.

Ostanite fizički aktivni

Rad noću često dovodi do sedećeg načina života i umora, što negativno utiče na metabolizam, raspoloženje i zdravlje srca. Redovna fizička aktivnost, poput kratkih šetnji ili vežbi istezanja tokom pauza, može poboljšati cirkulaciju. Uz to, ključna je i hidratacija – dovoljan unos vode podržava koncentraciju, probavu i nivo energije. Pokušajte da ograničite unos kofeina pred kraj smene kako ne biste ometali san.

Ne zanemarujte društveni život

Noćne smene mogu biti izolujuće i stresne jer se vaš raspored često ne poklapa sa društvenim i porodičnim obavezama. Mentalno zdravlje direktno utiče na kvalitet sna i opšte fizičko stanje. Zato je važno održavati kontakt sa prijateljima i porodicom u slobodno vreme. Tehnike opuštanja poput meditacije, dubokog disanja ili umirujućih rutina pre spavanja takođe mogu pomoći u smanjenju stresa.

Autor: Dalibor Stankov