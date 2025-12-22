Muči vas gorušica? Rešenje se možda nalazi u činiji sa voćem

Upravo ste pojeli obrok i odjednom osećate neprijatno pečenje u grudima? Verovatno je reč o gorušici, simptomu refluksa kiseline koji nastaje kada se želudačna kiselina vraća u jednjak.

Iako je za većinu to tek povremena neprijatnost, to ne znači da je morate trpeti. Brzo olakšanje možda se već nalazi u činiji sa voćem na vašem stolu – i to u obliku banane, piše EatingWell.

Kako banane pomažu kod gorušice

Banane su bogate vlaknima koja podstiču varenje i sprečavaju zadržavanje hrane u želucu. Kada se hrana predugo zadržava, želudac proizvodi više kiseline, što povećava rizik od gorušice. Istraživanja su pokazala da ishrana bogata vlaknima može ojačati donji ezofagealni sfinkter, mišić koji sprečava vraćanje kiseline. Jedna banana srednje veličine sadrži oko 3 grama vlakana, uključujući pektin, koji hrani dobre crevne bakterije i doprinosi zdravlju probavnog sistema.

Banane su lako svarljive i gotovo bez masti, što ih čini idealnom namirnicom za ublažavanje gorušice. Hrana bogata mastima može opustiti sfinkter jednjaka i pogoršati simptome, pa se uz banane preporučuju i druge namirnice sa niskim sadržajem masti, poput jaja, nemasnih mlečnih proizvoda i piletine bez kože.

Za razliku od kiselog voća poput agruma ili paradajza, banane imaju nisku kiselost i mogu pomoći u neutralizaciji želudačne kiseline. Neka istraživanja sugerišu da banane mogu stvoriti i zaštitni sloj na sluznici jednjaka, štiteći ga od oštećenja.

Banane su takođe pune antioksidanasa koji se bore protiv upala. Iako neće izlečiti gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) – hronično stanje koje može dovesti do upale pa čak i raka jednjaka – njihovi antioksidansi mogu pružiti dodatnu zaštitu. Ipak, ako često patite od gorušice, ključno je da se posavetujete sa lekarom.

Ostali saveti za ublažavanje gorušice

Osim ishrane, i druge promene u načinu života mogu doneti olakšanje. Pokušajte da smanjite stres šetnjom, jogom ili dubokim disanjem. Takođe je važno da ostanete u uspravnom položaju nakon jela. „Pazite da ne legnete odmah nakon obroka jer to može pogoršati simptome“, kaže nutricionistkinja Amanda Sauceda, preporučujući čekanje od oko tri sata.

Prepoznajte svoje okidače. Alkohol, kofein, čokolada, kao i masna i začinjena hrana, česti su krivci. Vođenje dnevnika ishrane može vam pomoći da otkrijete šta vam smeta. „Manji, češći obroci takođe mogu biti koristan način za smanjenje gorušice“, dodaje Sauceda. Izbegavajte i usku odeću koja stvara pritisak na stomak i može pogoršati refluks.

Kada potražiti lekarsku pomoć

Povremena gorušica je neprijatna, ali uglavnom bezopasna. Međutim, ako se simptomi javljaju često, možda imate GERB – stanje koje može dugoročno oštetiti jednjak. Zato je važno da razgovarate sa svojim lekarom o svim trajnim problemima sa gorušicom. On može odrediti najbolji plan lečenja kako biste se osećali bolje i zaštitili svoje probavno zdravlje.

Autor: Dalibor Stankov